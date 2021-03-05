快訊／台中5月大女娃遭重手虐打！台中托嬰中心急歇業　家長傻眼

▲台中驚傳虐嬰！一名5個月大女娃遭下重手身上多處瘀青。（示意圖／取自視覺中國CFP）



記者鄧木卿、游瓊華／台中報導

台中南屯一家托嬰中心驚傳虐嬰事件，一名5個月大女嬰被家長發現腋下、胸部明顯多處瘀青，前往托嬰中心調閱監視器畫面赫然發現竟是27歲年輕女托育員下重手，家長一氣之下報警，家防中心接獲通報也介入處理，確認女托育員有施虐。現傳出，園方決定要在7日歇業，也讓許多家長傻眼，不知臨時到何處找托嬰中心。

據悉，該名托育員才到職約1年多，面對家長質疑一概否認，僅說係因為女嬰哭鬧所以抱起來安撫，並無施虐，但家長不接受托育員說法，報警處理也提告。

社會局家暴防治中心表示，社工查調監視器畫面，發現托育員對案主有不當行為，造成女嬰腋下及雙側胸部瘀傷。托育員過去沒有兒虐通報紀錄，女托育員已經在事發後離職，但社會局將依《兒少權法》公告女托育員姓名、並處6萬元罰鍰。

社會局說明，此間托嬰中心立案6年多，核定收托人數45人，目前收托39人。此次因管理不善，社會局依兒少權法第83條第1項第11款及第108條要求限期改善，如未改善，將處分3萬以上30萬以下罰鍰，按次處罰。

該間托嬰中心附屬在幼兒園下，成立至今已有7年多時間，2018年加入台中市第一波「準公共化托嬰中心」。簡姓負責人表示，開設托嬰中心社會責任太大，不堪一點點閃失，所以就關掉，老師早已離職。

▲台中驚傳虐嬰！一名5個月大女娃遭下重手身上多處瘀青。（圖／記者鄧木卿攝）