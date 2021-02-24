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草莓脆皮泡芙、蘋果可樂一次有！超商「粉嫩櫻花季」第2件6折登場

▲▼全家粉漾莓好櫻花季登場。（圖／業者提供）

▲超商粉漾莓好櫻花季登場。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

農曆春節過後就是櫻花盛開的季節了，超商也搶攻春天粉紅商機，打造最新「粉漾莓好櫻花季」，網羅零食、飲品等一系列粉嫩商品，像是去年一推出就掀起搶喝潮的可口可樂蘋果口味，這次可是日本原裝版，另外還有脆皮草莓煉乳泡芙等，就連私品茶也換上應景櫻花包裝，浪漫破表，即日起正式登場，指定商品還享第2件6折、加10元多1件等優惠。

▲▼全家粉漾莓好櫻花季登場。（圖／業者提供）

▲脆皮草莓煉乳泡芙夾了草莓與煉乳熬煮成的卡士達醬。

全家櫻花季開跑了，看準草莓熱潮，這次可是網羅了糖果、巧克力、零食、等一系列粉嫩草莓及櫻花商品，通通超欠吃，首推這顆「脆皮草莓煉乳泡芙」，粉嫩的脆皮泡芙夾入草莓與煉乳熬煮的卡士達醬，再搭配草莓果醬，打造酸甜口感，另外還有去日本必掃貨的明治草莓果汁軟糖、明治草莓夾餡巧克力等一次滿足。

▲▼全家粉漾莓好櫻花季登場。（圖／業者提供）

▲飲品有日本超夯的可口可樂蘋果口味。

▲▼全家粉漾莓好櫻花季登場。（圖／業者提供）

▲私品茶也換上櫻花限定包裝。

飲品部分絕對要搶喝的是這瓶蘋果口味的可口可樂，去年一推出可是深受消費者喜愛，這次可是直接還原日本當地包裝，金紅配色超吸睛，絕對要打卡一波，而私品茶也有期間限定春日櫻花杯，由一片片由深到淺的粉色櫻花瓣堆疊，浪漫到不行，即日起至3月23日正式登場，多樣指定商品也享優惠折扣。

▲▼7-11最新芋頭甜點。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼7-11最新芋頭甜點。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼7-11最新芋頭甜點。（圖／記者周姈姈攝）

而7-11近日則推出全新「4大芋頭甜點」，其中，攜手基隆百年老店「連珍」的聯名甜點「芋泥雙餡菠蘿泡芙」重磅回歸，使用當季檳榔心芋頭、紐西蘭進口鮮奶油搭配脆皮菠蘿泡芙殼，還有「芋泥生乳捲」同樣是檳榔心芋頭餡拌入紐西蘭鮮奶油，打造濃郁芋頭味。

另，今年也找來知名芋頭甜點品牌「振頤軒」合作，即日起推出「泡芙芋到泥」，內餡嚴選大甲檳榔心芋頭製成，冷凍後微微退冰吃，口感就像在吃芋泥冰淇淋般，另一款「鮮奶維也納」則使用純鮮奶吐司，口感柔軟帶有Q度，煉乳內餡更是甜而不膩。

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