每人任意買！超商1日限定「咖啡買6送6」來了　開放寄杯也能送好友

▲全家每月好咖日又來了。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

上班族囤起來！全家固定每月6日都是1日限定「好咖日」，這個月同樣也推出咖啡優惠了，祭出單品美式、拿鐵通通買6送6，且販售總量不限，每位會員還不限制購買數量，5折優惠買到就是賺到，同樣可寄杯、冷熱互換還能轉贈好友，明（6）日上午10點開賣。

全家本月的1日限定好咖日推出「中杯單品美式、拿鐵買6送6」優惠，只要使用全家APP即可進行購買，且總量不限，每位會員也不限制購買數量，並同步開放寄杯、自由互換冷熱，以及可轉贈好友功能，提醒咖啡兌換至2021年5月31日止。

▲星巴克買一送一。（圖／取自星巴克臉書）

另，星巴克至3月12日前也推出Stay Coffee Together數位體驗活動，消費者只要進入特定網頁並完成數位活動，即可領取專屬優惠，最狂可獲得買1送1優惠，優惠每日兌換時間為上午11時至晚上8時，兌換期間為獲券日加2，最後兌換期限為3月14日。

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