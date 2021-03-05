　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

狼師「撿屍+下藥男模」得逞300人！謊稱教學用…強迫吞吐拍不雅片

▲桃園市童姓男子2年前因債務問題，夥同友人以西瓜刀猛砍導致其右手拇指斷裂被截肢，友人則持金屬棍棒痛毆。（示意圖／視覺中國CFP）

▲據悉，受害男性高達300多人，幾乎每人都被強迫口交與肛交。（示意圖／視覺中國CFP）

記者王佩翊／編譯

日本大阪一名國中男老師被爆假藉「收集教材」的名義，上網徵求男性到自家或酒店約拍，隨後便在對方的酒水裡下藥，待對方不省人事後，便幫其口交並將被害人的生殖器塞入自己的肛門，或是將自己的生殖器塞入對方的嘴巴以及肛門，同時錄下所有過程，十分惡劣。據悉，嫌犯以拍攝為名義，每次都會提供約1萬日幣（約新台幣2596元）的報酬，藉此引人上鉤，15年來恐怕已有300名男性受害。

根據《文春online》報導，現年42歲的嫌犯北條隆弘曾任職於大阪市立我孫子南中學，他涉嫌多次以「拍攝教材」的名義，透過社群網站有償徵求男性到家中或酒店進行拍攝作業。然而待拍攝結束後，北條會故意引誘對方喝下摻入安眠藥的酒類，待失去意識後性侵被害人，並用手機錄下整個口交或肛交的過程。

據悉，北條會提供約1萬日幣（約新台幣2596元）的報酬吸引受害者，且為了能夠獲得被害人的信任，北條還會不斷強調自己教師的身分，謊稱所有照片都只會用在教材內，降低被害人戒心，等待對方上鉤。此外，他對於穿著西裝的男性情有獨鍾，因此會特別要求這些素人模特兒穿著西裝來拍攝。

▲深圳日前有一名女子差點被下藥 。（示意圖／PEXELS）

▲北條會在結束拍攝工作後，假裝要與被害人喝一杯，實際上是要讓對方喝下摻有安眠藥的酒 。（示意圖／PEXELS）

同樣參與犯案的，還有另一名與北條在同志交友軟體上認識的矢上大助，兩人甚至還會在下藥後「三人行」，並拍下3P不雅影片。據了解，除了上網約拍下藥，兩人還會一起撿屍醉漢。警方在取得的證據中發現，北條不但會趁著被害人昏迷含住對方的生殖器，還會將被害人生殖器塞入自己的肛門，甚至是將自己的生殖器塞入對方的嘴巴或是肛門內，強迫性交。

北條隆弘與共犯矢上大助2020年9月因涉嫌在東京某酒店性侵男性，因此遭到警方調查，怎知卻意外扯出15年來的一系列性侵案件。東京都警方在北條的大阪住家搜出一系列案發當時拍下的不雅影片，隨後變通知大阪府警方，並由大阪府警署轉調查此案。

警方表示，在調查過程中，有越來越多受害人浮出水面，但其中有許多人甚至因為被下藥失去意識，因此根本不知道自己被性侵。據了解，北條已經以同樣的犯案手法性侵他人長達15年，受害人數恐高達300人。

聽Podcast掌握國際局勢

ET快訊
工程師買股慘賠幾十萬！股市菜雞常犯「3大NG做法」
快訊／新北小黃車內竄火！　驚現男焦屍
北部富婆過世遺產4000萬！　沒人來領全數充公
緬甸軍警「拖屍整條路鮮血」！處決醫護影片曝光
網傳「15歲男激戰50位國中妹3懷孕」　桃市教育局回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

紐西蘭強震「猛浪直衝陸地」畫面曝光！　數千人瘋湧上山逃難

坐窗邊手機滑掉　他下秒「重摔12樓」爆血慘死！恐怖瞬間曝光

緬甸「天菜和尚」神隱2天現身！不畏子彈上街　po千字文怒轟軍警

狼師「撿屍+下藥男模」得逞300人！謊稱教學用…強迫吞吐拍不雅片

福原愛爆出軌…台灣、中國風向大不同！　日媒曝背後關鍵

緬甸軍警拖屍留「整條鮮血」…處決慘死影片曝！血腥政變遺體滿地

中國軍機頻擾　美印太司令：助台增強防禦力

關島爭取台旅客　將台灣業務與大中華區脫鉤

301頁郵件曝光！中國聯手世衛隱瞞疫情　佛奇竟也知情

紐西蘭8.1強震「海嘯影片」曝光　強震瞬間吊燈狂晃

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

福原愛「不認出軌」親筆信道歉：夫妻共同面對　江宏傑深情喊話「對小愛的愛至今不變」

煞車當油門「啊！」女駕駛沿路叫　攔腰撞路人...祠堂牆壁被衝破洞

壯男買「啤酒+甩炮」55元嫌貴！　趁老翁轉身狠甩拳重擊劃傷耳朵

傻眼！婦人拆封免洗內褲不結帳　店員解釋衛生疑慮遭回：手有消毒

快救駕！喵星人回窩睡覺困門口　被「豐滿卡撐」出賣...網：吃太好

紐西蘭強震「猛浪直衝陸地」畫面曝光！　數千人瘋湧上山逃難

坐窗邊手機滑掉　他下秒「重摔12樓」爆血慘死！恐怖瞬間曝光

緬甸「天菜和尚」神隱2天現身！不畏子彈上街　po千字文怒轟軍警

狼師「撿屍+下藥男模」得逞300人！謊稱教學用…強迫吞吐拍不雅片

福原愛爆出軌…台灣、中國風向大不同！　日媒曝背後關鍵

緬甸軍警拖屍留「整條鮮血」…處決慘死影片曝！血腥政變遺體滿地

中國軍機頻擾　美印太司令：助台增強防禦力

關島爭取台旅客　將台灣業務與大中華區脫鉤

301頁郵件曝光！中國聯手世衛隱瞞疫情　佛奇竟也知情

紐西蘭8.1強震「海嘯影片」曝光　強震瞬間吊燈狂晃

父欠債2000萬想調頭寸　他退妻月子中心賣車崩潰還債

脫手敦化南路普宅賺千萬　專家曝兩大獲利關鍵

炎亞綸談從政「立院會爆炸」　見黑歷史「終極一班」丁小雨秒爆笑

Dcard大推的品木宣言「靈芝水」打對折！1450元買到大罐400ml超划算

國民黨魁之爭多人參戰　王世堅斷言：戰力最強是韓國瑜！

景氣真的回溫　1月製造業景氣信號逾10年來再亮黃紅燈

台股、美股短線修正壓力大　分析師曝股市利空最大關鍵

美股崩跌！　全因Fed鮑爾「一席話」令市場失望

15年了！《宮》宣佈重製「加碼2消息」　下個尹恩惠、朱智勳是誰

柯基犬頭頂巨無霸「自產毛球」　奴才勸世：家裡都是毛

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

國際熱門新聞

紐西蘭發海嘯警告　呼籲高處避難

她好心問暖…下秒慘遭浪漢「公園性侵」

AV女優用肉體付車費！野戰運將影片瘋傳

快訊／紐西蘭發生8.1極淺層地震

原來SOD都是真的！AV女優帶處男大學生回家

道瓊重挫345點　台積電ADR大跌5.94％

紐西蘭8.1強震「海嘯影片」曝光　強震瞬間吊燈狂晃

小行星直衝地球　恐在2029相撞

慰安婦遭注射「606」藥劑...逼1天接客300人

緬甸遺體滿地　軍警拖屍「留整攤血」

長太醜只能當魯蛇！他怒砸48萬整成花美男

紐西蘭8.1極淺強震　「海嘯警告」遠及日本

301頁郵件曝！中國聯手世衛隱瞞疫情

即／紐西蘭又發生規模7.4地震

更多熱門

相關新聞

狼師涉染指31女生　校長拔官20人受懲主任不服申訴

狼師涉染指31女生　校長拔官20人受懲主任不服申訴

台南市張姓狼師教學20年涉性侵、性騷擾31名學生，被法院判刑4年10月，台南市教育局硬起來，2020年底針對本案隱匿縱容部分提出懲處，總計共20名人員遭受懲處或改核當年度考績之處分，那拔國小許姓教導主任不服他有查處卻被處分最重而向教育局提申訴，教育局表示尊重申訴權利。

日媒曝福原愛事件中台風向不同關鍵

日媒曝福原愛事件中台風向不同關鍵

框酒店妹回豪宅強吻指侵　建設業豬哥下場曝

框酒店妹回豪宅強吻指侵　建設業豬哥下場曝

女孩淚訴！叔叔幫破處「紅蘿蔔塞肛」

女孩淚訴！叔叔幫破處「紅蘿蔔塞肛」

南韓檢察總長請辭獲准！

南韓檢察總長請辭獲准！

關鍵字：

日韓要聞性侵

讀者迴響

熱門新聞

紐西蘭發海嘯警告　呼籲高處避難

她好心問暖…下秒慘遭浪漢「公園性侵」

網傳15歲男激戰50個國中妹！桃園教育局回應了

福原愛2度道歉　江宏傑喊話：我對小愛的愛至今不曾改變

日本律師搖頭「福原愛就是出軌」！這1行為成鐵證

福原愛早知被偷拍！日媒點出關鍵

國中弟夾30元滷味！老闆「1理由」拒賣

AV女優用肉體付車費！野戰運將影片瘋傳

福原愛撇偷吃　網揭過夜開2房5矛盾

結婚2年沒懷孕！醫「1指內診」她狂喊痛：沒進去那麼深

福原愛「啊～」餵食高帥男！

福原愛辛酸現況曝光！閨蜜怒：她在台灣每天哭

金素妍真老公出現　嚴基俊：我好渺小

男女過夜不發生關係機率多大？網曝1關鍵

66歲女騎士撞飛6旬婦　頭部重創慘死路中

更多

最夯影音

更多
又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的
可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面