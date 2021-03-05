高雄白車路口左轉「像打保齡球」！4機車連撞釀5傷　眾人驚逃

記者黃子倩／高雄報導

高雄市鳳山區五甲二路今天上午7點半左右，發生一起多部車輛撞擊的交通事故，一部由40歲的劉姓女駕駛開的白色轎車，沿著五甲二路行駛到龍成路口左轉時，和多部沿著五甲二路直行的機車發生碰撞，因為撞擊力道猛烈，劉女駕駛的車輛還往前逆向撞到在龍成路上停燈紅燈的人車，造成4車5人受傷送醫，所幸都沒生命危險。

▲高雄女駕駛左轉時意外撞上多部機車，共有4車5人受波及。（圖／記者黃子倩翻攝）



▲高雄女駕駛左轉時撞上多部機車，共有4車5人受波及。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方表示，這起車禍事故發生在上下班車流量很大的五甲路上，當時正值上班時間，透過監視器畫面可以看到，40歲的劉姓女駕駛從五甲二路準備左轉龍成路時，在兩條路的交叉路口，撞上機車騎士，之後車輛又失控往前逆向撞到正在停等紅綠燈的機車騎士，這起事故一共有4輛車5個人受到波及，所幸5名傷者送醫後都沒有生命危險。

五甲所副所長吳建銘指出，造成這起事故的劉姓女駕駛經酒測後，沒有酒精反應，目前暫未發現「因違規而肇事」，詳細的車禍原因仍待警方調查釐清，對此，鳳山分局呼籲民眾應建立防禦駕駛觀念，以維護自身以及他人用路安全。

▲高雄女駕駛左轉時意外撞上多部機車，機車遭撞倒地。（圖／記者黃子倩翻攝）

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