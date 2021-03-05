台女婆婆很難搞「是什麼心態？」　過來人曝1原因：被逼出來的

▲有些媳婦總與婆婆處不來。（示意圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

福原愛與江宏傑育有一子一女，擁有著如童話故事般的幸福婚姻，然而，近來卻被爆出婚變消息。外界頻頻猜測雙方感情出現問題的關鍵原因，而其中之一就是婆媳問題；因此，有網友就在PTT上發文提問，為什麼台灣的婆媳問題好像特別嚴重呢？貼文曝光後，立刻引發網友熱議。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「為什麼台女婆婆都很難搞」為題丟出討論，婆媳問題屢見不鮮，但是，為什麼在台灣就特別嚴重呢？據他所知，婆媳間處不來通常都是因為婆婆太奇葩，不然就是台男每次都默默不說話，最終才會讓兩個女人的戰爭無法平息，「是怎樣的環境能孕育出這樣的問題呢？」

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▲原PO好奇，為何台灣的婆媳問題會這麼嚴重？（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友紛紛留言回應，「女人很麻煩，靠關係來奠定地位」、「你以為日本人就沒有婆媳問題嗎」、「典型的不良婆婆常犯的是假關心教育之名行強迫干涉之實，還有太愛情緒勒索」、「我當年這樣都能熬過來，你為什麼不行？就這種心態」、「全世界都一樣啦」。

還有過來人指出關鍵原因，認為會有婆媳問題，大多是因為雙方價值觀或想法不同、家庭背景也不同，所以才會爆發衝突，「對父母、小孩、夫妻及家庭關係的認知不同」、「當看到自己的兒子過分寵溺老婆，她又沒感覺老婆替她兒子著想或騎在她兒子頭上，婆婆個性就會出來了」。