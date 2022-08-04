怨不照顧母親...趕妻離家　她裝攝影機「錄到看護跨坐身上猛搖」

▲屏東一名張姓男子去年以不照顧婆婆的名義怒將老婆和2名子女全趕出門，未料實際上卻是要將小三代進家門扶正。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫pakutaso）



記者林冠吟／高雄報導

屏東一名張姓男子去年藉口老婆不願照顧母親，將老婆和2個小孩趕出家門，隨後便正大光明的將王姓看護小三接進家門，2人你儂我儂，王女還被拍到整個人坐在張身上搖晃，讓老婆氣炸，怒對2人提告求償。案經上訴至高雄高分院後，法官認為2人確實已侵害到正宮的配偶權，判張男和王女2人須賠償張妻40萬元。

判決書指出，高雄一名人妻和張姓男子2人結婚後，育有2名未成年子女，未料去年8月，人妻竟遭老公以不願照顧婆婆為名，將她和2名子女全部掃地出門，但實際上卻是為了將王姓看護扶正，2人正大光明開始同居生活。

人妻不甘被趕出去，於是在家中裝設隱藏攝影機，果真被她拍下老公和看護外遇事實，王姓看護更直接坐在老公身上搖晃；而老公更對著兒女們怒嗆，「今天我的所作所為都是妳媽媽一手造成的」、「妳們都以為媽媽很辛苦，我外面有女人才把妳們趕出去嗎？」等語，讓她氣炸怒對2人提告求償。

一審，法官審酌相關事證後，判老公和王姓看護需賠償人妻40萬元。不過老公不服，上訴二審。

老公向二審法官辯稱，人妻所提出王姓看護在他身上搖晃等舉動，強調2人僅是嬉戲，何況2人都有穿著衣物。老公也向法官表示，他和人妻2人早已貌合神離，更在把人妻趕出去前，2人就已簽定離婚協議書，2人處於分居狀態，離婚真意明確，主張並未侵犯人妻配偶權。

不過高雄高分院審理相關事證後指出，從人妻所提出之影片來看，王姓看護曾主動從背後環抱住老公，2人一起看手機，王女更有伸手摸老公下體等撫摸、挑逗、索吻行為，而老公亦有從背後環抱住王女、摸王女屁股等親密行為，難認2人僅是單純嬉戲，認為2人侵害人妻婚姻幸福與配偶權屬實。

至於老公向法官表示當時2人已經離婚且分居等情事，法官經查發現，當時2人確實已經簽字離婚，但離婚協議書上的見證人欄仍為空白，離婚要件並未完備，且雙方也尚未至戶政事務所辦理離婚登記，認定不生離婚效力，雙方婚姻關係仍存續中，一審判老公和王姓看護須賠償人妻40萬元無誤，駁回老公上訴。全案定讞。