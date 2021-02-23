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北海岸台二線上演玩命「封路飆車」　送貨司機苦等：不敢按喇叭閃燈

記者郭世賢／新北報導

有民眾在《爆料公社二社》臉書社團貼出1段影片，新北市金山區台二線21日凌晨3時許，開車行經從金山往石門方向時，道路沿途停滿轎車及機車、一大群人佔據一線道路對向「封路飆車」，中央分隔島站人圍觀，相當危險；超商送貨司機經過，嚇得不敢按喇叭，也不敢閃大燈，等待他們自動讓路。民眾表示，萬一激怒對方，送貨員只有一個人，能怎麼辦？

▲北海岸台二線玩命上演「封路飆車」 送貨司機嚇：不敢按喇叭閃大燈等讓路。（圖／翻攝自「爆料公社二社」臉書社團）

▲北海岸台二線上演玩命「封路飆車」。（圖／翻攝自「爆料公社二社」臉書社團，下同）

有民眾在《爆料公社二社》貼出一段影片表示，新北市金山區往石門的中間，台二線36公里處一群人「封路飆車」，距金山警分局中角派出所只有1公里的距離，時速60公里的話，一分鐘就到了。民眾說，本來不關我的事，是因為到石門便利超商的時候，聽到他們的送貨員經過時說，不敢按喇叭也不敢閃大燈，只能默默的等他們自動讓路，避免其他的事情發生；萬一激怒對方，送貨員只有一個人，能怎麼辦？現在台灣連一條安全送貨的路，都沒有了嗎？

《ETtoday新聞雲》記者查證，此路段為台二線34.9公里處至34.3公里處（金山往石門方向）短短600公尺，從影片畫面顯示，中央分隔島站人，大量汽車及機車人群佔據一線道路；畫面中48秒處疑似對向車道「封路飆車」。影片一出引發網友熱議表示，「好像夜市一樣熱鬧！」、「可以去擺個香腸地攤一定很賺！」、「玩命光頭，飆風再起！」、「北海岸文化你敢嘴？」、「就當欣賞台灣最美麗的風景，不然還能怎辦…」

金山警分局表示，21日凌晨3時16分獲報時之地點為台2線29.6公里處、兩處相差甚遠，員警於現場守望未發現，後於3時24分又獲報上情地點約在台2線34.9公里處，警方再度派員前往發現該處，尚有多部車輛已往淡水方向行駛，遂通報台2線29.6公里處之執勤員警注意攔查，員警後續亦有依違規事實逕行舉發闖紅燈、不服稽查等違規行為計4件。金山警分局後續將針對台二線沿線持續加強稽查，不定時進行測速照相，以維護民眾交通安全。

▲北海岸台二線玩命上演「封路飆車」 送貨司機嚇：不敢按喇叭閃大燈等讓路。（圖／翻攝自「爆料公社二社」臉書社團）

▲中央分隔島站人圍觀，相當危險。

▲北海岸台二線玩命上演「封路飆車」 送貨司機嚇：不敢按喇叭閃大燈等讓路。（圖／翻攝自「爆料公社二社」臉書社團）

▲▼台二線34.9公里處至34.3公里處（金山往石門方向）短短600公尺，大量汽車及機車人群佔據一線道路。

▲北海岸台二線玩命上演「封路飆車」 送貨司機嚇：不敢按喇叭閃大燈等讓路。（圖／翻攝自「爆料公社二社」臉書社團）

▲北海岸台二線玩命上演「封路飆車」 送貨司機嚇：不敢按喇叭閃大燈等讓路。（圖／翻攝自「爆料公社二社」臉書社團）

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