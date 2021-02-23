▲台二線深夜百人「封路飆車」，新北警長黃宗仁震怒：抓回依法嚴辦。（圖／翻攝自《爆料公社二社》臉書社團，下同）



記者郭世賢／新北報導

有民眾在臉書社團《爆料公社二社》貼出1段影片指控，新北市金山區台二線21日凌晨開車行經從金山往石門方向時，一大群人車「封路飆車」，連超商送貨司機開車經過時，嚇得不敢按喇叭閃燈。新北市警察局長黃宗仁震怒表示，警方執法公權力不容挑戰，抓回依法嚴辦！

有民眾在《爆料公社二社》貼出一段影片指稱，新北市金山區往石門的中間，台二線36公里處一群人「封路飆車」；PO文者表示，本來不關我的事，是因為到石門便利超商的時候，聽到他們的送貨員經過時說，不敢按喇叭也不敢閃大燈，只能默默的等他們自動讓路，萬一激怒對方，送貨員只有一個人，能怎麼辦？

《ETtoday新聞雲》記者查證，此路段為台二線34.9公里處至34.3公里處（金山往石門方向）短短600公尺，從影片畫面顯示，中央分隔島站人，大量汽車及機車人群佔據一線道路；畫面中48秒處疑似對向車道「封路飆車」。

▲民眾站分隔島觀戰，相當危險。

對此，新北市警察局長黃宗仁指示金山警分局，本案多人於深夜時段聚集台2線駕車競駛，嚴重危害其他夜間駕駛人之用路安全，應利用各種科技執法之手段，查明聚集者之身分及聯絡方式，釐清聚集之目的與動機，深入調查有無幫派分子意圖藉用車輛競速進行賭博行為，或因嗆聲挑釁而以競駛方式相互示威等情事，警方執法公權力不容挑戰，如有不法必將嚴正究辦。

金山警分局即日起針對北海岸台二線規劃防飆勤務，加強民眾集體飆車、未戴安全帽、違法改裝車輛、無照駕駛以及酒後駕車等影響人民生命、身體安全甚鉅之違規稽查取締，以維護市民用路安全以及環境安寧。警方呼籲民眾勿在道路上危險駕車、競速，依據道路交通管理處罰條例第43條規定，危險駕車行為，處駕駛人6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並可當場禁止其駕駛。

▲連超商送貨司機開車經過時，嚇得不敢按喇叭閃燈。

另外。如是兩輛車以上車輛在道路上蛇行、拆除消音器製造噪音或在道路上競駛、競技者，處駕駛人3萬元以上9萬元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛及吊銷駕駛執照；上述有關蛇行競速等危險駕車行為，視情節嚴重性，甚至可能涉及刑事責任，觸犯公共危險罪。

警方再次呼籲，請用路人依道路速限行駛，切勿以身試法，期能給予民眾安全無虞的道路環境，希望駕駛朋友共同為新北市民眾生命財產安全而努力！

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