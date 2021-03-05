苗栗聯合稽查學童交通車　「改裝+未繫安全帶」祭出2罰單

▲苗栗監理站會同苗栗縣警察局交通隊及苗栗縣政府教育處組成聯合稽查小組，稽查頭份地區接送學生的娃娃車及交通車。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

新學期開剛始，為保障學童上下學安全，苗栗監理站日前會同苗栗縣警察局交通隊及教育處組成聯合稽查小組，稽查頭份地區接送學生的娃娃車及交通車；共稽查4輛，其中違規2件，當場製單告發，教育處發函要求業者限期改善，另派員擇期複查。

苗栗監理站統計，2020年1月至12月共攔查81輛車學童接送車，舉發2件超載違規。本次稽查4輛交通車，有1輛乘客未繫安全帶，依《道路交通管理處罰條例》，可處1500元罰鍰；另1輛後座加裝1排座椅可處2400元到9600元罰鍰，並責令檢驗。苗栗縣政府教育處也發函要求業者限期改善。

▲▼聯合稽查小組稽查4輛安親班學童交通車，有1輛乘客未繫安全帶；另1輛後座加裝1排座椅，除當場製單告發外，教育處也發函要求業者限期改善。 （圖／記者黃孟珍攝）

苗栗監理站站長蘇淑賢表示，學幼童交通車常見違規情形為改裝及超載，一旦發生事故將威脅安全甚鉅，為確保學童乘車安全，苗栗監理站除辦理擴大稽查外，每月亦安排固定稽查班次針對苗栗縣轄內國小學童及高中交通車執行聯合稽查。

苗栗縣政府也呼籲，家長應關心學童課後照顧服務班（中心）、短期補習班接送學童車輛的合法性及安全性，督促業者應使用合法交通工具接送，也請家長們挑選課後補導班時多加留心孩童接送運具的安全性，共同守護學童乘車安全。

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