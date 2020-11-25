改裝車深夜轟轟轟吵死人　善化警+環保局+監理站聯合稽查

▲台南市善化分局為維護環境安寧，11月24日晚上執行「環警監聯合稽查」，展現執法力度與強度，以改善噪音車輛擾民情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

改裝車輛噪音擾人視聽，台南市善化分局為維護環境安寧，11月24日晚上會同交通警察大隊、環保局及麻豆監理站人員聯手出擊，擇定台19線與國道8號側車道路口執行「環警監聯合稽查」，展現執法力度與強度，以改善噪音車輛擾民情形。

善化分局警方指出，利用夜間時段鎖定非法改裝、噪音擾人之車輛，主動攔查檢驗，進行現場噪音檢測，依《噪音管制法》規定，經測量後超過機動車輛噪音管制標準，可處車輛所有人或使用人新台幣1800元以上3600元以下罰鍰，並通知限期改善。

另外，若有改裝車燈、設高音喇叭、機車未裝傳動蓋、排氣管（翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器）、無照駕駛等違規行為，警察及監理單位將依道路交通管理處罰條例開罰。

這次聯合稽查勤務攔查各式車輛83輛，共開罰違反道路交通管理處罰條例第16、18條改裝車輛45件，環保局現場檢測噪音超標，依噪音管制法第11、26條裁罰6件，限期實施複檢，善化分局亦將持續結合路檢、巡邏等各項勤務，針對噪音車經常出入路段，加強攔查，並轉由相關權責機關召回檢驗，總計2020年6月1日迄今，通報環保局召回98部車輛實施噪音檢測，有效遏止噪音車輛。

善化分局分局長朱信憲特別呼籲：汽機車改裝排氣管所引起的環境噪音令人反感，不僅影響社會安寧秩序，更易造成危險，籲請車主切勿任意改裝車輛排氣管，以維護生活環境安寧，共同營造安居健康城市。

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