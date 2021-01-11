　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

魏應充隔空送暖不停歇！捐台中市10輛棒球車、聲援社福度募款寒冬

▲頂新和德文教基金會創辦人魏應充隔空送暖，捐出10輛棒球交通車給台中市，提升小球員們「行」的安全。（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者張凱喨）

記者胡至欣／台中報導

2020下半年啟動的全台最大規模棒球交通車捐贈計畫，最後一站送暖到台中，台中市府特別舉行捐贈儀式，感謝頂新和德文教基金會自2018年來，長期贊助台中基層棒球隊球衣球具，更捐出10輛交通車，提升小球員交通安全。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）
▲台中市政府在市府前廣場舉辦捐贈儀式記者會。（圖／記者張凱喨攝）

「謝謝頂新和德文教基金會，包括魏應充董事長的支持！」台中市運動局局長李昱叡表示，台中市長盧秀燕推展棒球不遺餘力，在近期全國棒球賽事中，基層棒球也繳出亮眼成績，「我們可以看到像威力彩盃、諸羅山盃，台中的小朋友在棒球這部分，都有奪冠實力，未來我們會持續跟頂新和德文教基金會合作。」他更強調，台中市將全力以赴培育國內棒球人才，期許小球員經過少棒、青少棒、青棒、成棒之後，能踏入職棒的舞台，「打造台中是一個樂活健康的城市，我們從棒球開始來出發」。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）
▲魏應充共捐贈50輛交通車給11縣市基層棒球校隊或單位。（圖／記者張凱喨攝）

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡指出，頂新和德文教基金會創辦人魏應充長期關心基層棒球發展，2016年底起推動「接棒未來」公益計畫，捐贈球衣球具給中台灣20多所學校、贊助潛力棒球小將赴日留學外，也觀察到孩子們在參加比賽或移地訓練的交通同樣重要，「因此我們去年啟動了捐助全台灣50輛的交通車，其中有10輛捐到台中市的國小或國中」，未來希望透過企業資源，持續支持小球員追夢，為台中市府打造「棒球國際之都」鋪路。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）
▲全台最大規模棒球交通車捐贈計畫，最後一站送暖到台中。（圖／記者張凱喨攝）

頂新和德文教基金會創辦人魏應充，大手筆捐贈8人座交通車給11縣市的基層棒球校隊或單位，引發熱烈迴響，部分收到交通車的學校，日前也將新車開進校園及師生收到新車的影像分享給基金會，捐車紀錄影片在記者會上首播，傳達孩子們看到新車的感動與對棒球夢的熱情，但其實這只是魏應充暖心善舉的一小部分。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）
▲全新的8人座交通車，可以提升小球員們「行」的安全。（圖／記者張凱喨攝）

頂新和德基金發言人歐陽劭瑋表示，「接棒未來」棒球交通車捐贈計畫，經費來源的頂新和德基金，自2015年成立起截至2020年9月止，總共投入新台幣8.71億元，實質捐助319693人次，並支持4014間團體機構，舉辦506場活動、課程與講座。捐助人代表魏應充先生，透過頂新和德基金信守對社會的承諾與責任，邀請資誠聯合會計師事務所協助連續三年發行具有國際公信力的影響力報告書，除了記錄並感謝每一個善念善行的故事與改變之外，也自我提醒要莫忘初衷的用心成就每一件好事。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）
▲魏應充長期關心基層棒球發展，持續隔空送暖。（圖／頂新和德文教基金會提供）

另外，針對社福團體受疫情影響陷17年最嚴重困境，各界助力下服務經費缺口仍大，頂新和德文教基金會也秉持創辦人魏應充的公益共好理念，發起新一波聲援行動，號召民眾發揮愛心，幫助社福團體度過募款寒冬。副執行長蕭巧怡補充說道，「請大家捐款給公益團體，捐款完畢以後來到我們的活動頁面(http://user73850.psee.io/388d25)做登錄，你就可以得到公益共好包的抽獎機會，有魏應充創辦人親自提的『共好』兩字的墨寶包，還有價值500元的公益團體義賣產品。」

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）
▲特別版共好包將有基金會創辦人魏應充親提的墨寶。（圖／頂新和德文教基金會提供）

從基層棒球到社福團體，頂新和德文教基金會創辦人魏應充，持續隔空送暖，也希望藉由公益成果拋磚引玉，帶動更多善心人士共同投入，齊心為台灣的共好未來而努力。

ET快訊
拿成關東煮夾！茶葉蛋「47顆全報廢」整鍋丟　店員曝原因
泫雅脫了！羞瞄男友裸身「下面一大包」大尺度親密畫面曝
上捷運驚覺搭反急下車毛爆：還是松江南京　橘線另1站也有過

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

魏應充捐50輛棒球車引迴響　捐車紀錄影片台中感動首播

魏應充寒冬送暖！頂新和德追夢工程　海選助小球員赴日打棒球

用愛跨年！留言為社福團體打氣　抽頂新和德特別版共好包

魏應充打造棒球生態圈！王維中現身接棒未來訓練營　 900位小球員熱血參與

社福團體陷募款寒冬！魏應充資助注暖流　六月響應公益讓愛延續

魏應充隔空送暖不停歇！捐台中市10輛棒球車、聲援社福度募款寒冬

企業慨捐塑身衣　助移民官改善久坐(站)傷害

D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合

五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

ELLA開口問光良「你要插我哪裡」　他秀結實腹肌..她嚇到蹲地啊啊叫

胡宇威大腿肌全萎縮嘆「我好可憐啊！」　家人得知消息死不信：麥假

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

恐怖畫面曝！運將喊「A柱擋住我」　28歲台積電工程師聚餐遭撞亡

正妹「穿比基尼」衝合歡山！　-3°C雪地拍辣照：留給子孫看

2分鐘噴4800！換車道沒打方向燈連收4罰單　高雄女：根本檢舉魔鬼

恐怖左轉畫面曝光！運將驚喊「A柱擋住我」撞死28歲台積電工程師

李友廷首次合作熊仔非常滿意　急cue記者：幫我查一下他什麼星座

魏應充隔空送暖不停歇！捐台中市10輛棒球車、聲援社福度募款寒冬

企業慨捐塑身衣　助移民官改善久坐(站)傷害

印尼潛水軍曝打撈進度！範圍再縮小　入水撞擊「飛機破裂解體」

鴻海狠甩立訊「看不到車尾燈」　2020全年營收成績亮眼

周杰倫驚傳託售淡水愛巢！　「豪華裝潢曝光」226坪別墅開價5800萬

快槍尪一年只啪5次！人妻怨變「縮頭烏龜」：想「起來」也沒辦法

炎亞綸勇闖古生物大展！與KID和熊熊一起挑戰知識問答

邪惡蛋汁橫流！台北前3大滷肉飯　酥香蚵仔煎肥美大顆超有誠意

等著學陳偉殷二縫線　阪神高橋遙人搶第一報名

蔡東利／小心網購OTP密碼恐淪盜刷集團肥羊

哈利梅根爆「6月回英國」替女王慶生！卸任後首次公開與王室亮相

文在寅發表新年演說！承諾2月全民「免費接種」疫苗：南韓會贏

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

公益熱門新聞

麗富康號召經銷商挽袖捐血解血荒

企業慨捐塑身衣　助移民官改善傷害

王令麟未忘初心推更生人銷售平台

魏應充隔空送暖　捐中市10輛棒球車

洗衣職人精神　名人企業爭相合作

王令麟服刑三年有感發願助更生人

東森做公益　王令麟站第一線傳遞正能量

王令麟侯友宜幸福市集狂掃作公益

部落童心願：想要可代替媽媽的熊

任容萱攜手台灣世界展望會　資助「千名女孩」翻轉人生

法務部與東森購物舉辦銅雕公益勸募

王令麟長期力挺更生人獄後重生

女企業家郭新政挺環保愛地球

一下雨「馬老師」就泡在水裡…

更多熱門

相關新聞

企業慨捐塑身衣　助移民官改善傷害

企業慨捐塑身衣　助移民官改善傷害

移民署國境事務大隊守護國門第一線，更是外來旅客入國的第一印象，移民官常需久坐查驗檯，執行證照審核工作，或久站查驗線前引導旅客通關，工作十分辛勞。內政部長徐國勇體恤國境事務大隊移民官之辛勞，牽線促成蘿琳亞公司，10 日慷慨捐贈 50 套蘿琳亞(LOLINYA)頂級塑身衣予第一線女性移民官使用。

陳世嘉再見安打　三民PK淘汰東石

陳世嘉再見安打　三民PK淘汰東石

李灝宇雙響　平鎮退興大農7連勝

李灝宇雙響　平鎮退興大農7連勝

名人堂教頭驟逝　拉索達93歲離世

名人堂教頭驟逝　拉索達93歲離世

富邦盃12強少棒大賽　20日熱鬧開

富邦盃12強少棒大賽　20日熱鬧開

關鍵字：

頂新頂新和德基金魏應充接棒未來棒球少棒公益捐贈交通車社福團體社會企業

讀者迴響

熱門新聞

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

Joeman深夜「開藍寶堅尼吃鍋」全被拍！

17歲少女遭淫辱　竟是親媽恐怖設局

22歲男看一眼遭砍死託夢：好想見媽　母子17年後靈堂見

第3波寒流Online！藍紫5°C急凍3天

2021更慘？YouTuber預言：一半人會死

丟丟妹叫賣海鮮　開藍寶堅尼錄影

考全校第一被疑作弊　13歲妹輕生

寵妻警夫送小孩學跆拳道！老婆竟激戰24歲鮮肉教練

冰棒鼠躺籠內安息　塞瓜子淚秒收

主僕1年內都胖5kg　對比圖網笑翻

比基尼妹衝合歡山！雪地拍辣照嗨翻

五寶爸2次放鳥現身　佛心老闆仍給機會

藥師嘆口罩已崩盤：連政府都在搶市場

阿嬤養的巨大基！狂晃巨臀超療癒

更多

最夯影音

更多
D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合

D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合
五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

ELLA開口問光良「你要插我哪裡」　他秀結實腹肌..她嚇到蹲地啊啊叫

ELLA開口問光良「你要插我哪裡」　他秀結實腹肌..她嚇到蹲地啊啊叫

胡宇威大腿肌全萎縮嘆「我好可憐啊！」　家人得知消息死不信：麥假

胡宇威大腿肌全萎縮嘆「我好可憐啊！」　家人得知消息死不信：麥假

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面