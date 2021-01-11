魏應充隔空送暖不停歇！捐台中市10輛棒球車、聲援社福度募款寒冬

▲頂新和德文教基金會創辦人魏應充隔空送暖，捐出10輛棒球交通車給台中市，提升小球員們「行」的安全。（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者張凱喨）

記者胡至欣／台中報導

2020下半年啟動的全台最大規模棒球交通車捐贈計畫，最後一站送暖到台中，台中市府特別舉行捐贈儀式，感謝頂新和德文教基金會自2018年來，長期贊助台中基層棒球隊球衣球具，更捐出10輛交通車，提升小球員交通安全。



▲台中市政府在市府前廣場舉辦捐贈儀式記者會。（圖／記者張凱喨攝）

「謝謝頂新和德文教基金會，包括魏應充董事長的支持！」台中市運動局局長李昱叡表示，台中市長盧秀燕推展棒球不遺餘力，在近期全國棒球賽事中，基層棒球也繳出亮眼成績，「我們可以看到像威力彩盃、諸羅山盃，台中的小朋友在棒球這部分，都有奪冠實力，未來我們會持續跟頂新和德文教基金會合作。」他更強調，台中市將全力以赴培育國內棒球人才，期許小球員經過少棒、青少棒、青棒、成棒之後，能踏入職棒的舞台，「打造台中是一個樂活健康的城市，我們從棒球開始來出發」。



▲魏應充共捐贈50輛交通車給11縣市基層棒球校隊或單位。（圖／記者張凱喨攝）

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡指出，頂新和德文教基金會創辦人魏應充長期關心基層棒球發展，2016年底起推動「接棒未來」公益計畫，捐贈球衣球具給中台灣20多所學校、贊助潛力棒球小將赴日留學外，也觀察到孩子們在參加比賽或移地訓練的交通同樣重要，「因此我們去年啟動了捐助全台灣50輛的交通車，其中有10輛捐到台中市的國小或國中」，未來希望透過企業資源，持續支持小球員追夢，為台中市府打造「棒球國際之都」鋪路。



▲全台最大規模棒球交通車捐贈計畫，最後一站送暖到台中。（圖／記者張凱喨攝）

頂新和德文教基金會創辦人魏應充，大手筆捐贈8人座交通車給11縣市的基層棒球校隊或單位，引發熱烈迴響，部分收到交通車的學校，日前也將新車開進校園及師生收到新車的影像分享給基金會，捐車紀錄影片在記者會上首播，傳達孩子們看到新車的感動與對棒球夢的熱情，但其實這只是魏應充暖心善舉的一小部分。



▲全新的8人座交通車，可以提升小球員們「行」的安全。（圖／記者張凱喨攝）

頂新和德基金發言人歐陽劭瑋表示，「接棒未來」棒球交通車捐贈計畫，經費來源的頂新和德基金，自2015年成立起截至2020年9月止，總共投入新台幣8.71億元，實質捐助319693人次，並支持4014間團體機構，舉辦506場活動、課程與講座。捐助人代表魏應充先生，透過頂新和德基金信守對社會的承諾與責任，邀請資誠聯合會計師事務所協助連續三年發行具有國際公信力的影響力報告書，除了記錄並感謝每一個善念善行的故事與改變之外，也自我提醒要莫忘初衷的用心成就每一件好事。



▲魏應充長期關心基層棒球發展，持續隔空送暖。（圖／頂新和德文教基金會提供）

另外，針對社福團體受疫情影響陷17年最嚴重困境，各界助力下服務經費缺口仍大，頂新和德文教基金會也秉持創辦人魏應充的公益共好理念，發起新一波聲援行動，號召民眾發揮愛心，幫助社福團體度過募款寒冬。副執行長蕭巧怡補充說道，「請大家捐款給公益團體，捐款完畢以後來到我們的活動頁面(http://user73850.psee.io/388d25)做登錄，你就可以得到公益共好包的抽獎機會，有魏應充創辦人親自提的『共好』兩字的墨寶包，還有價值500元的公益團體義賣產品。」



▲特別版共好包將有基金會創辦人魏應充親提的墨寶。（圖／頂新和德文教基金會提供）

從基層棒球到社福團體，頂新和德文教基金會創辦人魏應充，持續隔空送暖，也希望藉由公益成果拋磚引玉，帶動更多善心人士共同投入，齊心為台灣的共好未來而努力。