「磁吸」怪手出動！聯結車國道竹南翻覆擋路5hrs　廢鐵屑噴滿地

記者黃孟珍／苗栗報導

國道3竹南交流道南下出口處，3日下午5時許發生滿載廢鐵屑的半聯結車翻覆事故，大量的廢鐵及鐵屑散佈分隔島及車道，警方到場後立刻管制交通並協助清除路面，花了將近5個小時才將狀況排除，恢復交通順暢。

▲1輛載著廢鐵的半聯結車翻覆在竹南交流道口，車上鐵屑散佈分隔島及道路上，造成往來車輛交通受阻。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方表示，3日下午5時許，1名吳姓男子（30歲）駕駛半聯結車下國道3號竹南交流道匝道口時，疑似車速過快轉彎失控翻覆，造成車上鐵屑灑滿分隔島及2個車道，警方到場後立刻實施交通管制，並聯絡3部大吊車及強力電磁吸鐵怪手排除障礙，現場員警為避免行經車輛碾壓鐵屑造成爆胎，還主動協助清掃路面，讓道路儘速回復通暢，道路管制將近5小時才將障礙排除恢復交通順暢。

▲▼大量的鐵屑散落路面，員警還主動清掃路面，一直到晚間10時許才恢復交通順暢。（圖／記者黃孟珍翻攝）

竹南警方也呼籲民眾，車輛行經匝道應嚴守速限規定，避免因車速過快造成危險，行車前亦應檢查車輛性能是否正常，避免行車期間發生危險。

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