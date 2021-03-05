獨／全球首個「土地改革」國家是台灣　四年完成歐洲百年目標

記者曾俊豪／台北報導

公共電視歷史紀錄片《未完成的任務：現代臺灣締造者》即將於3月9日晚間10時至11時播出第三集「翻轉命運的土地改革」，《ETotday新聞雲》獨家搶先曝光精彩內容。本集聚焦1949年到1953年間的土地改革政策，背後雖有期政治動機，卻也讓台灣成為全球第一個土改國家，只用四年就完成歐洲百年才達成的土改目標。

▲▼土地改革為台灣經濟奇蹟奠下基礎。（圖／公視授權使用）

談起台灣的土地改革，時間得倒回到1949年，撤退到台灣的國民政府，對外面臨國際的複雜情勢，對內則有地主與佃農間的衝突隱憂。

中國地政研究所所長林英彥在紀錄片中提到，從日據時代開始，台灣土地大都集中在少數人手中，「1甲地以下的戶數有65%，但他們佔有的土地面積只有15%，所以大部分農民就要向地主租土地來耕田。」

宜蘭農友陳榮昌則回憶，自己15歲以前沒有三七五減租、耕者有其田，所以那時務農很辛苦，「地主隨便就給你換人，給你調租，管你再好也沒有什麼用，農民無法全心照顧那塊地，變成種出來的糧食啊，我們的米吃不夠，就是說自己種田都不一定有米可吃。」

▲▼台灣土地改革堪稱是土地版的「美援」。（圖／公視授權使用）



為了推行土地改革，國民政府帶著美國的經費與支持，訂出明確的三步驟，1949年實行三七五減租，1951年實行公地放領，1953年實行耕者有其田。而在沒有電腦的年代，「耕者有其田」動員上萬地政公務員完成地籍總歸戶，甚至為台灣經濟奇蹟打下基礎。

紀錄片提到，有鑒於日本用現金補償地主，卻因通貨膨脹而貶值，國民政府選擇用土地債券和四大國營企業（台泥、台紙、工礦、農林）的股票補貼地主，等於把農村的資金轉換成工商業的資金，對往後台灣經濟發展、工商業的發展有很大幫助。

本集「翻轉命運的土地改革」聚焦1949年到1953年間的土地改革，探討當時政府如何由上至下，以國家權力進行溫和農村土地改革。紀錄片採訪多位農民，已故國策顧問「崑濱伯」吳崑濱也是受訪者之一，聽他訴說對土改的看法，對土地的感情，無疑是紀錄片的另一個亮點。

▲已故國策顧問「崑濱伯」吳崑濱是紀錄片的一大亮點。（圖／公視授權使用）