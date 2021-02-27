　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

友善耕作免剝削　中山大學成立社會企業挺小農

▲▼ 友善耕作免剝削　中山大學成立社會企業挺小農 。（圖／中山大學提供）

▲「Farming發名國際」的合作對象為南台灣在地中小農。（圖／中山大學提供）

記者崔至雲／台北報導

大學成立社會企業力挺優質小農！中山大學南台灣跨領域科技創新中心成立的品牌「Farming發名國際」，是一間專為中小農設立的社會企業，與使用友善耕作的農友合作，透過架設網站直接出貨的方式，讓農民免於盤商層層分潤，而企業所獲取的營利，也會以固定比例回饋給在地小農，達成生產者、消費者、生態環境三贏的局面。

中山大學南台灣跨領域科技創新中心主任吳仁和團隊長期鑽研新農業之研究，有感於小農所面臨的收購價總是從末端售價往回扣，利潤多被中間的批發商、通路商、行口瓜分，為能達成「去中間化」，與小農建立網路銷售平台，成立「發名國際」社會企業，希望改善小農身處農業生態系最底層的弱勢現況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 友善耕作免剝削　中山大學成立社會企業挺小農 。（圖／中山大學提供）

▲發名國際執行長施喬心親訪檸檬農友黃小姐。（圖／中山大學提供）

吳仁和表示，為能創新農業生態系使其永續發展，讓小農團結起來有共存的商業模式，合作對象以符合有理念、有產量、有品質，卻無資源、無通路、無品牌等「三有三無」定義的小農為主。其也結合科技部新興科技創新營運模式研究中心設立與維運計畫之「新興科技創新營運模式發展之研究—以新農業為例」、以及教育部大學社會責任實踐計畫「建立農村電商平台生態系—推動農村社區實踐新科技」，將學術知識轉化場域實作，帶領學生將課堂所學之知識、工具解決場域問題。

▲▼ 友善耕作免剝削　中山大學成立社會企業挺小農 。（圖／中山大學提供）

▲中心主任吳仁和促各單位實地至果園交流。（圖／中山大學提供）

發名國際執行長施喬心說明，團隊成員會親訪每位合作農友，確定對方使用的是有機、友善的耕種方式，並在接收訂單後才從產地新鮮採收，為客戶嚴格把關水果品質；公司高達70%的股份交由小農入股，確保社會企業的運作和未來發展符合農民利益。另外，公司盈餘也投注在農村，因應不同水果的特性，添購加工設備或選果機等。

發名國際成立至今，合作農友總數達150位，銷售高達26種水果品項，並鏈結17個第三方合作夥伴，包含政府、產業、大專院校等，於南高屏13個區域形成產業聚落。而在消費端，累計有80間企業、32位團購主、754位消費者的支持。同時，也時常舉辦交流活動，例如在中秋節前夕舉辦「伴你左柚」友善農業共遊活動，讓參與者了解文旦背後的生態環境，致力推廣「農村創新、公益轉型」的理念。

農友李明彥表示，因著中山大學資源的導入，可以提供平台、物流通路，也讓自己可以有更多的時間去耕種、栽培更好的水果，也因為平台的推動，產量也較過去提升了1／3。中山大學資管系碩士生呂幸玢提到，實際走入農村後，被農友的熱誠、用心與堅持感動，藉由在真實場域中，與農友、企業、通路商等生態系中角色們接觸、互動，可以真正體會到課本、理論中所說的「平衡利害關係人之利益」。
 

ET快訊
吳孟達病危「家屬見最後一面」　周星馳發聲了
吳孟達肝癌！安鈞璨31歲殞落「肝塞百顆腫瘤」　到家5分鐘猝逝
懷孕還能玩？　罔腰爽玩劍湖山被認出
六合夜市空蕩蕩！網曝3理由：在地人絕對不去

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

再讀一次大學！陪肌萎症女走復健路　慈父辭公職考上物理治療系

南港車多「車速20km↓」紫爆！國5南向車潮續增時速不到40km

吳孟達肝癌！安鈞璨31歲殞落「肝塞百顆腫瘤」　到家5分鐘猝逝

友善耕作免剝削　中山大學成立社會企業挺小農

熬夜其實不傷肝！醫親揭「爆肝真正原因」…死亡率瞬飆

各界挺農民！衛福部是否「訂鳳梨送醫護」？陳時中一句話回應

台灣電子花車影像前進國際！攝影師沈昭良：按快門反而是最簡單

COVAX仍未通知！周志浩坦言會晚幾天「我們沒有收到、別人也沒有」

新冠疫苗兩劑必須同廠牌、孕婦不能打　指揮中心公布7大QA！

網傳「看宋七力分身」不怕染疫　指揮中心開罰？陳時中35字回應

楊丞琳《姐姐2》一見陳妍希直接親！　自己學完全部舞蹈…溫柔給老師意見

《創造營》外國學員夢想「和Jennie結婚」　房塌崩潰了！秒猜對象是GD：我就知道

邱澤看許瑋甯「話少、很嚴肅」　她傻眼到笑出來：你才嚴肅吧！！

搬嬰兒車擋道！員警幫指揮交通　女子怒控「讓後車插隊」要求道歉

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

刮鬍子、掏耳朵！阿姨理髮全包　外國人體驗傳統髮廊笑：好蘇胡

不想回房睡！影帝柴「死命閉眼」裝睡模樣讓媽笑噴：不要演囉XD

辛龍身影突現《小明星大跟班》！　搞笑模仿章魚…中天回應曝真相

路上見黑汪肚子餓「搖尾討食」 工地師傅暖蹲地...分半個便當

免費白飯全被偷！連內鍋都不見　他代母歸還賠500...老闆：不追究

再讀一次大學！陪肌萎症女走復健路　慈父辭公職考上物理治療系

南港車多「車速20km↓」紫爆！國5南向車潮續增時速不到40km

吳孟達肝癌！安鈞璨31歲殞落「肝塞百顆腫瘤」　到家5分鐘猝逝

友善耕作免剝削　中山大學成立社會企業挺小農

熬夜其實不傷肝！醫親揭「爆肝真正原因」…死亡率瞬飆

各界挺農民！衛福部是否「訂鳳梨送醫護」？陳時中一句話回應

台灣電子花車影像前進國際！攝影師沈昭良：按快門反而是最簡單

COVAX仍未通知！周志浩坦言會晚幾天「我們沒有收到、別人也沒有」

新冠疫苗兩劑必須同廠牌、孕婦不能打　指揮中心公布7大QA！

網傳「看宋七力分身」不怕染疫　指揮中心開罰？陳時中35字回應

吳孟達已昏迷打強心針！　好友痛曝最後對話：他說不會保持聯絡了

吳孟達肝癌病危「陷彌留狀態」　周星馳發聲：隨時出力幫忙

台海若衝突誰幫美國？　軍事公司預測「只有這兩國」

存摺放捷運站置物櫃可借款！退伍少將「照做淪詐欺犯」　下場曝光

再讀一次大學！陪肌萎症女走復健路　慈父辭公職考上物理治療系

南港車多「車速20km↓」紫爆！國5南向車潮續增時速不到40km

「還是要謝謝台灣」311地震10周年感動影片曝　網喊：台日友好！

陽岱鋼敲1安1得分　王柏融挨1K安打未開張

吳孟達肝癌！安鈞璨31歲殞落「肝塞百顆腫瘤」　到家5分鐘猝逝

少子化衝擊！北韓狂推「240天產假+最長1年育兒假」

大媽講電話太入迷...踩空落魚池 網歪樓：那個笑聲太魔性！

生活熱門新聞

弟弟出獄後　她每一天都像在坐牢

日月潭水位驟降！史上最大尾「鰱魚王」落網

館長霸氣砸50萬買爆鳳梨：不要欺負台灣人！

加油站打手機「不怕爆炸？」　網打臉：觀念落後

哪科難讀又沒出路　網齊點1科系

女提前刷卡「被要求補票20元」 　司機不給下

逼外送員爬6樓！3大袋重量曝　路人試拿崩潰

林志穎快看！　特斯拉「都市傳說」原因找到了

高中妹拍「14分鐘破處片」　原因超前衛！

高中妹破處片遭網狠酸！本尊高EQ回應了

7年級生存款破百萬了嗎？　網：嗆我嗆夠了沒！

熱炒店「整鍋白飯被端走」！他隔天拿空鍋歸還

1天就達標！理科太太募資「破1700萬」賣爆

228連假首日國道紫爆　國五意外順暢

更多熱門

相關新聞

驅趕花嘴鴨！大老鷹巡視意外墜田

驅趕花嘴鴨！大老鷹巡視意外墜田

老鷹是農田的好幫手！在台東池上鄉力推「友善耕作」的青農魏瑞廷，23日晚間巡田時，發現猛禽二號意外墜毀。原來用來驅趕花嘴鴨的「老鷹風箏」，因為風勢太大，硬生生墜入田裡斷掉。這下魏瑞廷無奈表示，「唉...這期稻作損失了2名大將」。

大學師患憂鬱症！改當農夫什麼都好了

大學師患憂鬱症！改當農夫什麼都好了

獼猴闖中山大學　扮教授坐辦公桌

獼猴闖中山大學　扮教授坐辦公桌

張麗善大推茂谷柑秒殺6.7萬顆　王令麟東森幣大加碼

張麗善大推茂谷柑秒殺6.7萬顆　王令麟東森幣大加碼

中山大學躍升榜首　博士班註冊率逆勢成長提高１成

中山大學躍升榜首　博士班註冊率逆勢成長提高１成

關鍵字：

友善耕作中山大學小農

讀者迴響

熱門新聞

4歲妹墮水泥攪拌機　骨頭被攪碎

桃園男無套性侵女友　完事她躺旁邊：前男友比較大

《未來媽媽》立芳暴怒嗆婆婆

林明禎下身形狀明顯露出…急刪野外片！

吳孟達肝癌「已是彌留狀態」　友曝：做好心理準備

55歲的邰智源到底在拚什麼？

弟弟出獄後　她每一天都像在坐牢

19歲男大生租屋　遭爸媽監控崩潰：很噁心！

即／國1大貨車掉輪　對向轎車遭凌空擊殺1死2傷

7歲童推路邊鷹架誤觸高壓電！下秒慘成焦屍

8年級生比7年級勇敢？網指1關鍵：沒社會化

被提醒衣服拉好！Albee車頭燈掉出

日月潭水位驟降！史上最大尾「鰱魚王」落網

快訊／吳孟達肝癌惡化爆「急轉加護病房」

雙載黃牌切車道被小黃撞飛　騎士看愛妻慘死淚崩

更多

最夯影音

更多
楊丞琳《姐姐2》一見陳妍希直接親！　自己學完全部舞蹈…溫柔給老師意見

楊丞琳《姐姐2》一見陳妍希直接親！　自己學完全部舞蹈…溫柔給老師意見
《創造營》外國學員夢想「和Jennie結婚」　房塌崩潰了！秒猜對象是GD：我就知道

《創造營》外國學員夢想「和Jennie結婚」　房塌崩潰了！秒猜對象是GD：我就知道

邱澤看許瑋甯「話少、很嚴肅」　她傻眼到笑出來：你才嚴肅吧！！

邱澤看許瑋甯「話少、很嚴肅」　她傻眼到笑出來：你才嚴肅吧！！

搬嬰兒車擋道！員警幫指揮交通　女子怒控「讓後車插隊」要求道歉

搬嬰兒車擋道！員警幫指揮交通　女子怒控「讓後車插隊」要求道歉

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面