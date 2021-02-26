公視盼爭取「國際影音平台」　李永得：須依「採購法」規定走

▲文化部部長李永得。（圖／記者周宸亘攝）

記者崔至雲／台北報導

文化部去年底原委託公視執行「國際影音平台」一案，卻因過程中有爭議，後改委託中央社執行，而半年後此事件峰迴路轉，公視昨日召開董事會，決議將爭取經營國際影音平台。對此，文化部部長李永得今（26日）表示，文化部表示尊重且樂觀其成，但強調，該筆預算編列為業務費，須依「採購法」規定走。

李永得今日上午出席台灣師範大學「台灣文化的記憶與轉譯」聯合計畫成果，會後接受媒體訪問時，針對公視有意爭取「國際影音平台計畫」一事，他回應，公視有意願爭取，文化部表示尊重且非常樂觀其成，不過因為這筆預算，在立法院通過時，編列的性質是屬於業務費，不是補助費，而業務費，所以它有採購法上一定的程序，這個程序究竟怎麼走比較妥當、適當，將與相關採購法的主管單位研商當中，相信在短期內會決定最適當的方式。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有媒體進一步詢問，是否只要符合採購法，任何單位都可以來競標？李永得說明，這現在還沒有最後確定，因為這牽扯到法律上的解釋或適用，必須跟主管單位作最後確認，因為採購法現在有很多改變，有公開招標、最有利標、限制性招標等等，看看哪種方式最適合，經徵詢後會做最後的決定。

至於是否為直接委託？李永得直言，「直接委託現在是不可能，因為這個東西必須要根據採購法上相關規定」。李永得以強調，各界有不同的意見，文化部將依相關的法令來處理，另外，不管是哪個單位，文化部一定是充分尊重媒體自主權，不會是政府的委託以後就變成政府宣傳機構。

