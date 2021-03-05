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緬甸示威者無懼槍彈！將發動更多抗議　「活在軍政府下毫無意義」

▲▼緬甸3日爆發「最血腥」鎮壓，抗議民眾遭實彈擊中慘死街頭。（圖／路透）

▲緬甸3日爆發「最血腥」鎮壓，抗議民眾遭實彈擊中慘死街頭。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

緬甸軍政府3日對示威群眾進行血腥掃射，聯合國指出有38人喪命其中，是政變以來發生的最嚴重暴力鎮壓行為。對此，青年抗議人士桑哈（Maung Saungkha）向外媒表示，民主運動人士將舉行更多示威活動，「我知道我們很難倖免於被槍斃，但在軍政府的統治下活著，毫無意義。」

根據路透社報導，有目擊者表示，緬甸軍警3日是在幾乎沒有警告的狀況下，朝著人民實彈開火。聯合國緬甸事務特使柏其納（Christine Schraner Burgener）則形容，這是自2月1日發生政變以來「最血腥的一天」，在軍方試圖鞏固權力的同時，迄今的死亡人數已突破50人。

▲▼緬甸3日爆發「最血腥」鎮壓，抗議民眾遭實彈擊中慘死街頭。（圖／路透）

▲緬甸19歲少女瑪良烏（Ma Kyal Sin）在抗議前線不幸喪生。（圖／路透）

民族總罷工委員會計畫的領導人桑哈說，民運人士將盡一切可能打擊軍政府，並將最終目標放在徹底推翻他們，因此4日也將繼續進行抗議活動，「我知道我們很難倖免於被槍斃，但在軍政府的統治下活著毫無意義，所以我們選擇逃向這條危險的道路。」

根據當地居民說法，有5架編隊的戰鬥機於4日稍早在第二大城瓦城（Mandalay）進行低空飛行，似乎是在視察與展現當局的強硬軍事姿態。聯合國特別報告員安德魯斯（Tom Andrews）推文稱，軍方「有系統的」暴行再次出現，「我敦促聯合國安理會成員國在會議之前，先看看和平抗議者遭受令人震驚的暴力的場面。」

▲▼緬甸3日爆發「最血腥」鎮壓，抗議民眾遭實彈擊中慘死街頭。（圖／路透）

▲世界多國對緬甸事態發出嚴厲譴責。（圖／路透）

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）指出，美國對此次暴力事件感到「震驚和極為反感」，正在評估如何對緬甸軍方究責的採取更進一步措施，另外，美國也試圖號召國際共同回應，現已向中國表示希望能發揮建設性作用。此前，中國曾拒絕譴責緬甸政變，大陸官媒稱其為「重大內閣改組」。

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