緬甸3警抗命逃亡！　越境至印度尋庇護：無法服從軍政府指令

記者詹雅婷／綜合報導

緬甸自2月1日政變以來超過50人死亡，光是3日就有38人喪命，被稱為最血腥的一天。隨著當局鎮壓行動漸趨猛烈，印度警方4日指出，已有3名緬甸員警越境前往印度東北部米佐拉姆邦（Mizoram）尋求庇護。

據路透獨家掌握到的消息，3名緬甸男性員警是在3日下午越過緬甸與印度陸上邊境，前往米佐拉姆邦塞爾奇普（Serchhip）地區尋求庇護。印度警方引述3人的說法指出，他們接獲上級軍事指示，但實在無法遵從才選擇逃亡。

▲緬甸警方與示威者在街頭對峙。（圖／路透）

美聯社報導，自從軍政府奪權推翻民選實質領袖翁山蘇姬後，全國示威者湧入各大城市街道，儘管緬甸安全部隊多次發射催淚瓦斯、閃光彈、橡膠子彈、甚至實彈來驅散人群，同時逮捕大批抗議者，但仍有許多示威者選擇上街表達訴求。

如今有越來越多鎮壓行動的影片流出，依據《自由亞洲電台》（RFA）獨家公布1分半鐘的監視器畫面，軍警對救護車開槍，並要求3名志願醫護跪地、雙手抱頸，武裝人員出重手施暴，持槍桿狠敲頭部數次，隨後出現多人把他們團團包圍，持續威嚇毆打。

另外，緬甸19歲華僑女孩瑪良烏（Ma Kyal Sin）則被安全部隊開槍擊中頭部，染血倒地慘死槍下，死前更留下遺言「請讓我捐出身軀救更多人」，讓網友看了相當不捨。

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