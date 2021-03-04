她海邊撿到魚腥味怪石　鄰居震驚「是龍涎香」一顆要價723萬元！

@Gidi_Traffic A woman in Thailand,Siriporn Niamrin,49,couldn't believe her luck after stumbling across almost £190,000-worth of whale vomit near her beach house.She is waiting for experts to confirm that the lump is genuine ambergris,the rare ingredient used in d perfume industry pic.twitter.com/rp9SZ85rBa — AustynZOGS (@Austynzogs) March 1, 2021

記者李振慧／綜合報導

泰國洛坤府一名女子颱風後在海灘上散步時，意外撿到一塊奇怪石頭，該石頭不但外型十分特殊，聞起來還有很重的魚腥味，詢問鄰居得知自己撿到寶物，怪石其實是珍貴的「龍涎香」，一顆約要價英鎊186,500元（約台幣723萬元）。

英國《每日郵報》報導，49歲女子尼姆林(Siriporn Niamrin)上月23日在洛坤府依海灘散步時，意外撿到價值不斐的龍涎香，其寬度為30公分、長60公分，重量約6.8公斤。鄰居和尼姆林為了確定怪石真的是龍涎香，特別要火燒果然成功讓一部分融化，其冷卻後卻又再次變硬。

尼姆林目前已尋找專家前來鑑定，若真的是龍涎香，其價值可能高達英鎊186,500元，她開心表示，「我很幸運能找到這麼大一塊，希望這能為我帶來財富，目前仍保管在家中，已向當地政府提出檢驗申請」。據了解，龍涎香是從抹香鯨消化系統所產生的固狀物，一開始雖然味道有點難聞，但黏液變乾後開始會散發出甜美持久香氣，常用於香水的定香劑。

▼颱風後，女意外在海灘上撿到龍涎香。（圖／示意圖／達志影像）

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