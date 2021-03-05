他曬麥當勞「第一代點餐卡」　30年前是奢侈品！網驚：以前比較貴

▲當時滿200元可外送！（圖／翻攝爆廢1公社）



網搜小組／劉維榛報導

時代的眼淚！一名男網友心血來潮，在家裡整理舊物，意外翻到一張泛黃的麥當勞餐點卡，可見門市位在北市南京東路上，上頭的餐點延續至今都還在販售，漢堡系列，雙層牛肉吉事堡要價62元，引發大批網友感嘆，這至少有30年前的物價，「當年麥當勞是有錢人在吃的」。

一名男網友在臉書《爆廢1公社》透露，最近在家裡搜出一張麥當勞的「第一代餐點卡」，可說是時代的眼淚，也讓原PO喚起童年記憶，不禁笑問「不知道有多少人看過？」

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畫面可見，漢堡系列來說，以麥香堡62元最貴，也就是現在的大麥克漢堡售價80元，而雙層牛肉吉事堡62元，對比現在一個售價70元；至於大小朋友最愛吃的麥克雞塊部分，6塊售價60元，如今單點售價64元；酥脆薯條部分，中份28元、大份32元，對照現在分別為42元與55元；點心蘋果派35元，如今只賣32元，是單點品項中有降價的商品。

▲當年吃麥當勞，可說是奢侈大餐！（示意圖／記者蕭筠、劉維榛攝）



照片曝光後，不少網友憶起年輕時，紛紛驚呼「全台中第一家的麥當勞，在台灣大道上 ( 中港路 ），所以有看過」、「那時候對面還是眷村」、「哇～那時候就有外送了」、「哇塞，蘋果派降價耶，還有一堆餐點幾乎沒漲幅」、「沒看過，我都快40了」、「滿福堡是在麥當勞進來很多年後才有的，所以這絕對不是第一代點餐卡」、「麥香魚現在44元，以前58元怎麼越賣越便宜？」「以前還有自助醬料區有生洋蔥、番茄醬甚至汽水，還可以再免費自裝一次，後來不知道為什麼取消了」。

另一派網友則感概，物價光速飛漲，「以前漢堡都超大」、「一碗大碗陽春麵25塊的年代，這樣真的很貴」、「麥香堡62元，這應該不是最早的，最早的時候麥香堡一個55元，民國70幾年的時候」、「有啊，以前我就是麥當勞打工，那時候一小時53元」。

▼網友懷念，當時會有麥當勞姐姐當點餐！（圖／翻攝爆廢1公社）

