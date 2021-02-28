麥當勞「1經典」太神！現等要7分鐘他仍點頭　同好秒現身：吃到大

▲麥當勞經典美味各有擁戴者。（圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

講到麥當勞的經典美味，每個人心中的答案或多或少都不同，像是炸得金黃香脆的撒鹽薯條、層層疊起的大麥克都各有擁戴者。就有網友日前在PTT的Gossiping板上發文，直讚蘋果派根本可以拿「諾貝爾獎」，就算有時候要等7分鐘現做，他還是毫不遲疑點下去，不禁問卦「麥當勞的蘋果派是誰發明的？」

「這個問題存在我心中很久了，麥當勞的蘋果派到底是誰發明的？」這位網友文中浮誇直呼，蘋果派應該可以得「諾貝爾獎」，而且他每次去麥當勞都必點，「哪怕有時店員跟我說『要等7分鐘哦～』，我都毫不遲疑地回答『我願意等』。」

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而且拿到蘋果派後，原PO還不忘「不由得對那未知莫名的麥當勞蘋果派發明者獻上崇高的敬意」，讓他也不禁讚嘆「有人知道現在麥當勞的蘋果派是哪位偉人發明的八卦嗎？」

看到貼文後，就有同好秒現身，「小時候很討厭，長大發現O你X真好吃」、「從小就喜歡吃」、「我愛+1，不過我出國才發現跟美國賣的蘋果派完全不同耶！美國麥當勞的很像他們傳統的那種，軟的偏乾，台灣比較好吃」、「好吃+1，喜歡那個肉桂味」、「真的和蛋捲冰淇淋並列的」、「少數能接受有肉桂味的甜點」、「這個剛炸好是人間美味。」

不過也有網友表示，「芋頭派好吃多了」、「我不敢吃，因為有肉桂」、「最好出一個只有皮的蘋果派，皮超好吃」、「那個肉桂味道沒辦法接受，有夠臭。」還有人搭上時事，期待「鳳梨派」能亮相，「很快就會有人發明鳳梨派了，如果發明蘋果派該拿諾貝爾獎，那發明鳳梨派更棒」、「鳳梨派以前有出過啊！也蠻好吃的」、「前有鳳梨派，停掉超傷心的。」