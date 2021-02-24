揪團吃爆！頂呱呱「1斤雞」快閃元宵節　下殺69折、每人限買2份

▲頂呱呱1斤雞回來了。（資料圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

元宵節不要只吃湯圓，揪團來吃雞！台灣人氣炸雞品牌「頂呱呱」1日限定「1斤雞」又來了，2月26日當日只要用180元、原價69折優惠就能爽吃滿滿600g的經典原味雞塊，每人限購2份，各店數量有限，把握機會搶吃。

頂呱呱不定期的超夯活動「1斤雞」回來了，這次驚喜快閃元宵節，2月26日當天只要用原價的69折、180元就能吃到滿滿1斤的經典原味雞塊，頂呱呱經典原味炸雞因多汁再加上沒有厚麵皮深受粉絲喜愛，元宵節絕對要衝買一波，提醒每人限購2份，各店數量有限、售完為止。

▲麥當勞《城市印象大麥克》裝置藝術展送限量大麥克買1送1券。（圖／業者提供）

另，麥當勞也於2月27日至3月1日在松菸文創限時推出「城市印象大麥克」藝術展，提供民眾打卡拍照，且展出期間每日下午1點起至晚間9點止，只要在現場與裝置藝術合照並上傳至個人臉書或IG，並加入#城市印象大麥克及#麥當勞後設為公開分享，即可免費獲得「大麥克買1送1兌換券」1張，每日限量2千張，總共6千張，送完為止；另提醒買1送1券可兌換期間為3月10日至3月30日。

【你可能也想看】

►不到3年⋯知名黑糖茶飲「全台北剩1門市」 業者回應了

►228連假衝了！麥當勞限時3天送「大麥克買1送1券」 全台僅6000張

►菜單上找不到！麥當勞、摩斯「極神秘銅板漢堡」 30元就能吃到

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來