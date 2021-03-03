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限時6天！麥當勞「McCafé咖啡買1送1」　特選那堤、黑咖啡都有

▲▼麥當勞McCafé咖啡。（圖／業者提供）

▲麥當勞連6天McCafé咖啡買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

「每天早上1杯咖啡」已成為台人的日常習慣之一，這次人氣速食品牌「麥當勞」就限時推出McCafé買1送1優惠，3月5日起至10日只要在「LINE酷券」購買中杯特選那堤或特選黑咖啡就有買1送1，把握機會開喝。另，頂呱呱在3月份也有電子優惠券狂享整個月指定夯品「買1送1」，不能放過。

▲▼麥當勞McCafé咖啡。（圖／業者提供）

▲中杯特選那堤或特選黑咖啡都享優惠。

看準台人1年喝掉28.5億杯咖啡，麥當勞宣布攜手「LINE酷券」推出買1送1活動，3月5日上午11時起至7日，只要購買McCafé中杯特選那堤或特選黑咖啡即享買1送1，而3月8日至10日則有「送禮給好友、McCafé再招待1杯」的1+1優惠，凡於LINE酷券購買McCafé上述指定品項1杯送給LINE好友，自己也可立即免費獲得同品項1杯，連6天把握機會搶喝一波。

▲▼頂呱呱最新電子優惠券。（圖／頂呱呱提供）

▲▼頂呱呱電子優惠券整個3月都可以用。（圖／頂呱呱提供）

▲▼頂呱呱最新電子優惠券。（圖／頂呱呱提供）

另，頂呱呱於3月份也推出整個月的「午茶電子優惠券」，這次不僅有地瓜薯條、阿勇雞塊、35元飲品及甜甜包「買1送1」，另外還有5款限定優惠套餐，即日起至3月31日每日上午11時至下午5時只要出示畫面即可購買，同品項限購1份。

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