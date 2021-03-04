兩會登場將通過《國家統一法》？　各界聚焦《反分裂法》升級版

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兩會今登場！　《國家統一法》將通過？專家：可能性低

▲▼2021、兩會、大陸全國政協主席汪洋、大陸全國政協第十三屆第四次會議、習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、國務院港澳辦主任夏寶龍。（圖／翻攝央視）

▲大陸全國「兩會」（政治協商會議、人民代表大會）將分別於4、5日登場。（圖／翻攝央視）

記者陳怡靜／綜合報導

中國大陸一年一度兩會（全國政協會議、全國人民代表大會）於今（4）、明（5）兩日在北京登場，今年適逢共產黨建黨百年，更是「十四五」（第十四個五年：2021-2025）計畫的開局之年，計畫的內容以及陸方多次提及的《國家統一法》制定議題，加上美中關係及香港議題，也成為外界高度矚目的重點。

北京兩會是大陸一年一度政治大事，今年適逢「十四五」、美國總統拜登上任，而台灣國安團隊才剛經歷人事變動，原陸委會主委陳明通轉任國安局局長，兩會將對台灣釋出什麼樣的訊號與政策，大陸國家主席習近平是否發表涉台談話，以及談話內容備受關注。

全國人大常委會委員長栗戰書，在上一屆人大常委工作報告中指出，堅持一個中國原則、反對遏制台獨分裂勢力，應該在「九二共識」的基礎上推動兩岸關係和平發展。另外，國台辦也在去年12月回應有關推出《國家統一法》的時機，強調陸方《憲法》明確規定國家統一的目標，沒有否認立法的可能。

▲▼2021兩會,2021大陸兩會,兩會,政協,人大,大陸,北京,郭衛民,十四五。（圖／翻攝自新華社）

▲陸方是否會在兩會中制定《國家統一法》，成為外界關注一大重點。（圖／翻攝自新華社）

今年1月中共中央發表《法治中國建設規劃（2020-2025年）》，再次強調依照《憲法》的基礎下，貫徹一國兩制，並強調運用法至捍衛一中原則，堅決反對「台獨」，以維護國家主權、安全與發展利益。

不過  分析，有人認為今年是「十四五」開局之年，兩會主要應該還是聚焦在「十四五」計畫，可能不會直接完成《國家統一法》的立法。但是，澳門澳門理工學院名譽教授邵宗海認為，現行的《反分裂法》本就源自於《國家統一法》的最早構想，因此把《反分裂法》改成《國家統一法》，不致於有法源或條文會產生「相互衝突」的現象。

回顧2020年，美中關係更為矛盾，台美往來交流密切，年底美國新總統拜登上台，對台立場仍不明確，但白宮內許多幕僚主張應深化民主價值盟友，近期大陸內部輿論呼籲政府應採取法律手段，制定《國家統一法》對台進行反制，也讓兩案法律戰浮上檯面。

此外，明年是習近平做滿2屆10年任期，按慣例必須卸任，日前港媒《多維新聞》報導，習近平1日在培養中國未來高級官員訓練班上，罕見提及「接班人」話題，也同樣成為外界另一項關注焦點。

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