國民黨團委員會名單出爐！謝衣鳳中籤續留經濟　翁重鈞落腳司法

▲國民黨立委謝衣鳯確定續留經濟委員會。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院新會期開議，國民黨團3日開始協調各委員會分配，經一整天溝通，仍剩下經濟委員會及冷門的司法法制委員會陷入僵局，出身彰化縣的立委謝衣鳯及長期經營嘉義縣的不分區立委翁重鈞4日再進行抽籤決定，最後在黨團總召費鴻泰主持下，經濟委員會由謝衣鳯中籤，翁重鈞則進入司法法制委員會。

國民黨團上午8點半開始抽籤程序，由總召費鴻泰主持，立委李德維擔任公證人，但因謝衣鳯未到場，最後由費鴻泰代抽。

費鴻泰會後受訪時表示，每年協調委員會都是按照黨團內部相關規定，「今年安排的方式跟名額，都跟去年一模一樣，沒有做任何改變」，制度需要建立，兩位委員也都遵照制度，完滿抽籤結束。

國民黨團昨依序協調外交國防、交通、衛環、經濟委員會，其中以「經濟委員會」的競爭最為激烈。因資深立委楊瓊瓔、孔文吉確定留任，涉入SOGO收賄案的陳超明、廖國棟原本以經濟委員會為首要志願，但廖國棟在協調前改變心意，宣布轉戰社福衛環，陳超明也因積分較高順利留任。

因此，李貴敏、翁重鈞、謝衣鳯、林文瑞進入「4搶1」局面，林文瑞率先表達退出並轉赴內政委員會，但李、翁、謝3人仍協調不成。最後，在書記長鄭麗文的溝通下，林為洲先將財政委員會禮讓給李貴敏，自己則轉赴內政委員會，黨團總召費鴻泰、鄭麗文也循黨團慣例，進入冷門的司法法制委員會，剩下的謝衣鳯、翁重鈞溝通卻陷入膠著，直到4日上午由費鴻泰抽籤，確認謝衣鳯續留經濟委員會。

▲國民黨團委員會名單出爐。（圖／國民黨團提供）

國民黨團各委員會名單如下：

外交及國防委員會：馬文君、江啟臣、陳以信、廖婉汝、溫玉霞

交通委員會：陳雪生、許淑華、鄭天財、洪孟楷

內政委員會：林為洲、林思銘、林文瑞、魯明哲、吳怡玎

社福及衛環委員會：廖國棟、蔣萬安、陳玉珍、徐志榮、張育美

經濟委員會：楊瓊瓔、孔文吉、陳超明、呂玉玲、謝衣鳯

財政委員會：賴士葆、羅明才、林德福、曾銘宗、李貴敏

教育及文化委員會：李德維、林奕華、萬美玲、鄭正鈐、高金素梅

司法法制委員會：葉毓蘭、吳斯懷、費鴻泰、鄭麗文、翁重鈞

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