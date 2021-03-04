立院委員會協調不順鄭麗文閃辭書記長　費鴻泰：她確實受很多委屈

▲國民黨立委鄭麗文請辭黨團書記長。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院新會期開議，國民黨團3日協調各委員會分配，但經一整天溝通，經濟委員會剩下謝衣鳯、翁重鈞2人喬不定，書記長鄭麗文因協商不順，下午在黨團內部群組請辭。對此，費鴻泰4日受訪時表示，鄭麗文確實受到很多委屈，今天會持續慰留，「我想大家最後一定會給她溫暖的。」

國民黨團4日上午8點半開始抽籤程序，由總召費鴻泰主持，立委李德維擔任公證人，但因謝衣鳯未到場，費鴻泰代抽後，謝衣鳯中籤續留經濟委員會，翁重鈞則落腳司法法制委員會。

鄭麗文昨在黨團群組請辭後，多位藍委紛紛表達慰留，費鴻泰今天受訪時表示，鄭麗文確實受到很多委屈，今天會持續來處理，「最後希望受委屈的人能得到一些他覺得比較舒服的地方，但這是黨團內部的事情，最後一定會處理完畢。」

費鴻泰強調，每年協調委員會都是按照黨團內部相關規定，「今年安排的方式跟名額，都跟去年一模一樣，沒有做任何改變」，他並表示，目前還在慰留鄭麗文，因為以她的能力、專業，她當這個位置是不可或缺的，「鄭麗文昨天在處理委員會安排，很認真也非常公正，我想大家最後一定會給她溫暖的。」

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