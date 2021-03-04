陸生持續停招　教育部：我方未禁止、盼招生恢復常軌

▲教育部政次劉孟奇（右二）表示，歡迎陸生來台讀書。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

去年4月中國大陸政府宣布暫停陸生來台。教育部政次劉孟奇今（4日）表示，是否能照收陸生，要看大陸方面決定，我國並未禁止陸生來台讀書，也歡迎陸生，盼招生恢復常軌。

大陸教育部去年4月突然公布，考量疫情和兩岸關係形勢，決定暫停大陸學生來台讀書，至於已經在台灣就讀的陸生，可以決定是否繼續讀。劉孟奇說，去年4月9日大陸片面宣布暫停陸生來台，4月21日再補充宣布，應屆陸生可留台讀碩博士班，對於陸方禁止陸生來台，我國已透過陸生招生聯合會表達「歡迎陸生來台讀書」的立場。

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除了陸生來台受影響，疫情肆虐，我招收境外生政策也受到衝擊，日前更有華語獎學金學生發布聲明，盼盡速能來台就學。

國際及兩岸教育司司長李彥儀表示，華語獎學金受獎者去年有900多人，至今沒能入境，其中有些人可能因生涯規劃等因素，放棄來台，如果再與110學年度核定名額合併計算，共計有1200到1500人。對此劉孟奇則補充，這部分會持續與指揮中心確認，在確認檢疫量能後，評估再以專案方式開放。

至於港澳生，朱俊彰則說，近3年年均5000名港澳僑生到台灣就學，教育部110學年度開放的港澳僑生招生員額有27336人，有意來台就學者，可以藉由海外聯招會聯合分發管道，以及各大學第二次招生確定名額，依循相關招生平台來台。

