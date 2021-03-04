台觀擬停辦！師生盼接管　教育部：學校未違法無法接管

▲教育部說明無法接管台灣觀光管理學院原因。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

位於花蓮壽豐鄉的台灣觀光管理學院，日前傳出將向教育部申請停辦。消息傳出，校內師生紛紛譁然，更組成「台觀學生自救會」並呼籲政府應啟動重新接管台觀，杜絕學校受財團入主後不正辦學圖謀改辦利益。對此，教育部指出，該校要違反《私校法》，教育部才可接管，但台觀是因為辦學資金不足，才提出要停招停辦，教育部依法不能接管。

教育部政次劉孟奇今（4日）下午接受媒體訪問時指出，台觀目前還沒有正式送出停辦計畫，但首先教師欠薪的不分一定會先解決，老師也要能優退；學生則循既有案例，協助學生完成學業，至於能否原校畢業，要看學校能否提供正常的就學環境。

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技職司專委柯今尉說明，台觀可用資金不足，學校董事會評估無法給予正常學習環境，因此2月9日決議，希望學校朝停辦方向走。

柯今尉說，目前學校已向教育部申請動支設校基金3000萬元，部內正在簽呈相關公文，這筆錢將可把積欠薪資全數清還，也可讓學校正常運作到今年5月。至於6、7月，則會再跟董事會討論，包含今年私校獎補助經費，可讓學校正常把這學年辦完。

至於台觀師生希望教育部接管台觀。技職司長楊玉蕙則表示，融資要由董事會提出，教育部不能強迫，但學校已無資金，融資也要有連帶保證人，恐有信用問題。劉孟奇也強調，台觀董事會改組後，已將有效地信託給台灣銀行，若台灣銀行要處理，也必須要報教育部同意。