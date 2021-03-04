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基隆全面換發空氣呼吸器裝備組　消防局長陳龍輝：保護隊員生命安全

▲基隆換發空氣呼吸器裝備組 消防局長陳龍輝：保護隊員生命安全。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆全面換發空氣呼吸器裝備組，消防局長陳龍輝：保護隊員生命安全。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為確保外勤消防人員救災安全，並提升搶救裝備器材性能，基隆市政府消防局在市長林右昌全力支持下，經由2020年編列預算所購置空氣呼吸器裝備組計200組（包含氣瓶、背架、擴音面罩、第二人救援面罩等），將於4日全面上線服勤。基隆市消防局長陳龍輝表示，保護隊員生命安全，完整的個人防護裝備是消防人員最基本的救災需求。

基隆消防局指出，本次採購之空氣呼吸器裝備組，全套符合EN137 Type 2標準，同時具CE認證，並由得標廠商所購氣瓶加保5年產品責任險，以強化其保障；該氣瓶及背架採較輕量化設計，有三段可調式背板，可依消防人員身高調整背板高度，較符合人體工學；搖擺式腰帶設計，可更貼合臀部，增加消防人員穿著之舒適性；特殊肩帶設計，增加呼吸器與消防衣摩擦係數，防止救災過程肩帶滑落。此外，所有管路隱藏於背板，有效保護高壓及中壓管，免於外力破壞。

▲基隆換發空氣呼吸器裝備組 消防局長陳龍輝：保護隊員生命安全。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市消防局購置空氣呼吸器裝備組計200組（包含氣瓶、背架、擴音面罩、第二人救援面罩等）。

基隆消防局表示，擴音面罩，能與肺力閥快速結合，面罩本身配有全廣度面鏡，有效視野達到人眼全視界88%，重疊視野91%；雙層氣密並具隱藏式不鏽鋼傳聲膜片。擴音器則採雙邊麥克風設計，擴音效果更好；同時具過濾呼吸聲及雜音功能，可提高通話品質；節電設計，如超過10分鐘未感應呼吸聲，於3次警報聲響後便自動關機；當低電量警報聲響響起，至少能再使用1小時，以利消防人員應變。

消防局長陳龍輝表示，第一線消防人員救災裝備器材之精良度不容忽視，完整的個人防護裝備是消防人員最基本的救災需求；基隆市長林右昌自上任以來，持續支持消防局汰換應勤車輛裝備器材及擴充人力，2016年至2020年共編列1億5368萬1850元，2021年編列預算汰換雲梯車1輛、救助器材車1輛及四輪驅動幫浦車1輛。

陳龍輝說，裝備器材部分，汰換空氣壓縮灌充機1台及大型救生氣墊1組，另由內政部及海洋委員會分別補助消防局汰換化學災害搶救裝備及海域救援器材等；人力部分，外勤亦已擴充至198人；應勤車輛裝備器材及人力同步精進，作為消防人員最強大的後盾，讓消防人員無後顧之憂全力保護市民生命財產安全。

▲基隆換發空氣呼吸器裝備組 消防局長陳龍輝：保護隊員生命安全。（圖／記者郭世賢翻攝）

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