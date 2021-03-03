▲「基隆農林漁牧業普查處」成立掛牌，副市長林永發籲請支持配合。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

「基隆市農林漁牧業普查處」成立掛牌典禮，於2日下午由副市長林永發主持及揭牌，本次普查實地訪查工作期間為2021年5月1日至6月30日，副市長林永發籲請從事農林漁牧業者支持配合「109年農林漁牧業普查」，期使基隆市能圓滿完成普查任務。

主計處表示，本次普查各地方政府均成立普查臨時組織，由市長林右昌擔任普查處普查長，產業發展處與主計處共同負責普查之規劃、訓練及推動，各區普查所亦將於3月16日成立，由各區公所區長擔任普查所主任。各級普查組織將遴派相關人員擔任實地訪查及審核工作，共同推動普查作業。

基隆市主計處指出，農林漁牧業普查係根據我國統計法規定，每5年應定期舉辦之重要基本國勢調查，自1956年創辦以來，本次為第14次普查。農業為經濟發展之基礎產業，在面臨人口老化、氣候變遷及貿易自由化之際，聯合國糧農組織於世界農業普查方案中建議，除蒐集農業結構性數據外，亦須兼顧糧食生產安全、食品安全、綠色環保及資源效率等資訊，以促進經濟永續發展。

「農業普查來關心，農業傳承有信心」，請凡經營農作物栽培、畜牧、農事及畜牧服務、林業、漁撈及水產養殖等生產與休閒活動之業者全力支持及配合普查員之訪查，期使本次農林漁牧業普查順利圓滿完成。

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