蔡素貞接任基隆社區大學校長　林右昌期許成就社大2.0目標

▲蔡素貞（右）接任基隆社區大學校長，林右昌期許成就社大2.0目標。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆社區大學2日在仁愛國小大禮堂舉行新任校長佈達典禮，由社團法人社區大學全國促進會理事長蔡素貞博士接任第八屆校長，市長林右昌親自主持交接儀式，除感謝卸任廖達鵬校長、杜中環執行長及歷任校長的付出與貢獻，也期許蔡校長帶領基隆社大成爲全台所有社大的平台，連結全台社大的力量，成就台灣社大2.0的目標。

林右昌表示，基隆社大20年之後，重新要邁向下一個階段的重要起點，更是全台灣社大2.0往前邁進的開始，他特別感謝過去20多年，在歷任的基隆市長、社大校長、歷屆基金會理監事、社大的老師們，共同走過了20年，基隆社大從草創到現在都備受肯定，更要感謝歷任校長一棒接一棒的努力，以及執行長居中協調的功勞。

林右昌特別感謝廖達鵬校長在退休之後，願意受邀接下社大校長職務，因為近幾年退休相關條例修改之後，退休教育人員所能領取的費用受到相當限制，廖校長沒日沒夜地操煩，卻只有每個月微薄的津貼，對他來講是很大的犧牲；至於杜中環執行長則是讓社大基金會的運作效率非常上軌道，讓身為董事長的他不用為了基金會操心。

▲基隆市長林右昌期待基隆社大未來要跟市府各單位以及民間社團，有更大的連結。

林右昌表示，基隆即將推動的全齡社大、實體社大，是所有社大夥伴共同的夢想，剛好社大專法完成法制作業，可能是老天爺也希望讓基隆市扮演領頭羊的角色，他特別請教育處林祝里處長擔任基金會的執行長，並透過公開遴選的過程，在眾多佼佼者中，由全促會的蔡素貞理事長脫穎而出，基隆社大將成爲全台社大的平台，連結全台灣數十個社大的力量，來成就台灣社大2.0的目標。

林右昌也期待基隆社大未來要跟市府各單位以及民間社團，有更大的連結，基隆市現在有四大地方創生基地，他特別指示未來社大應該進一步跟四大地方創生基地更進一步結合，相信這樣的串聯，也會壯大其他的單位，包括民政、社政以及產發的四大創生基地，可以得到社大的能量，發展得更好。



新任蔡素貞校長於台北市松山社區大學擔任校長達14年，並帶領松山社大連續14年獲得教育部評鑑特優的成績，她表示很認同林市長全齡社大、實體社大的理念，下一個20年，社大需要因應時代社會的變遷以及新浮現的條件與課題，提出新的使命與策略。基隆社大有基隆市政府全力的支持，以及地方教育體系、民間社會組織非常綿密的社會連結網絡，以及百年來身為台灣面向海洋與世界的重要港市文化，加上林市長將率先打造下一個世代的新社大原型，建構台灣第一個全齡社大、實體社大，結合實驗教育、創生基地，要以「台灣頭」的姿態影響社大運動邁向下一個高峰。



基隆市教育處表示，基隆社大是全國唯一100%由市政府出資成立法人辦理，財務健全運作穩健，市府教育處長林祝里即日起也將擔任執行長，整合教育資源創新社大發展。

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