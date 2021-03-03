挺鳳梨更挺台灣所有產業　林右昌：兩岸勿將民生經濟當政治工具

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

針對大陸宣布暫停台灣鳳梨出口大陸，基隆市長林右昌繼日前在臉書曬出夫人牌鳳梨醬之後，2日受訪時再度強調現在是彼此互相依存的全球經貿體系，兩岸之間「和則兩利」，但不要把民生經濟往來當成政治工具。林右昌呼籲大家不只要挺鳳梨，更應該要挺台灣所有的產業。

林右昌說，「以經逼政」是中共的一貫技倆，已經不是什麼新鮮事，正常的經貿關係應該是彼此互利互惠，沒有什麼「讓利」，如果是正常的經貿行為，不應該用政治的意圖或考量，高興就多買一些、不高興就全部斷貨，這不是一個正常的經貿交流、互動的方式，更不是兩岸之間應該有的互動關係，如果把經濟的行為當成是政治操作的手段，相信這不是台灣人民所樂見的。

林右昌指出，有人說台灣跟大陸之間的經貿往來比重很高，所以台灣依賴大陸，其實在現今全球化、全球經貿的網絡裡，大陸的經貿何嘗不是依賴台灣？今天如果沒有台灣電子產業的零組件、工具機械產業，大陸要拿什麼東西出口？就像現在全世界都在找台灣要晶片，現在是彼此互相依存的全球經貿體系，不是誰依賴誰。

林右昌強調，大家不要單向地去看待兩岸經貿問題，如果大陸動不動就拿經貿上的採購當成政治武器或是工具，對兩岸的關係是不利的，相信台灣人民眼睛是雪亮的，大家會很清楚，他更呼籲大家不只是挺鳳梨，更應該挺台灣所有的產業。

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