與女記者辦公桌上嘿咻遭彈劾！丁允恭攜妻出庭：盼事實釐清

記者吳銘峯／台北報導

總統府前發言人丁允恭任職高雄市新聞局長期間，與女記者發生桃色緋聞，經監察院調查後提出彈劾，並送懲戒法院。懲戒法院3日上午首度開庭審理，丁允恭帶著26歲的妻子蔣捷妤一起出庭。庭訊後，2人攜手步出法院，強調對此事「很抱歉，希望法院能夠釐清事實，還給我們公道」。全案定本月24日上午10點宣判。

▲丁允恭偕妻蔣捷妤，到懲戒法院出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

媒體去年9月間爆料，指稱丁允恭在高雄市新聞局長任內，與女記者Y女在辦公室內發生性行為，甚至在辦公桌上嘿咻，Y女也因此懷孕、墮胎。而2人的不倫戀持續許久，丁允恭訂婚後還劈腿多名女子，行為堪稱渣男。事件爆發後，丁允恭火速辭去總統府發言人職務。監察院調查後，認為他的行為已經構成敵意環境性騷擾，「構成性騷擾，有辱官箴，傷害政府信譽及公務人員形象」，提出彈劾，並送懲戒法院議處。

懲戒法院3日上午開庭，丁允恭帶著妻子一同出庭。2人進入法庭前不願多說，而經過2個多小時的庭訊後，2人於中午左右步出法庭。對於本案，丁允恭做出說明，「關於說我在辦公室等場所，有過不宜的行為，這部分我一直感到很抱歉。但關於後來監察院有做了性騷擾等等的指控，我認為這是偏離事實的，我們也提出了相當多的證據，要給法院調查釐清，希望這個部分能夠讓事實澄清。」

而對於監察院指稱他性騷擾，丁允恭也提出反擊，「並不像監委說的，我主動單方面去聯絡對方，而是對方她也有一些主動來聯絡我，包括說想見面，有的時候說需要經濟上的援助，我也給予支持。結果這樣的事情卻變成性騷擾，我覺得非常的不合理。」

丁允恭妻子蔣捷妤也回應，「監察院這邊完全都只聽信何小姐她片面的說法，對我先生完全是一個不公平的狀況。我先生這邊絕對沒有任何一個性騷擾的行為，希望法官們在看過完整的證據後，能夠還給我們一個公道，以及社會能夠還給我們一個公道。」

▼丁允恭庭後說明。（圖／記者吳銘峯攝）