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逼孩童吃全素！　幼稚園教讀《弟子規》 網怒：禍害後代

▲▼幼稚園,教育,孔子,儒家,吃素,發育。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲成都一間幼稚園主打國學教育，要求孩童們全素飲食。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者陳怡靜／綜合報導

近年來不少人加入吃素食行列，有人為了健康、也有人是為了信仰，讓素食者不再是社會中的少數。四川省成都一間幼兒園，主打「國學教育」的旗號，不只要孩童們讀《弟子規》、《常禮舉要》等經典，還必須餐餐茹素、禁止肉食，此舉招來網友們質疑會影響孩童發育，痛批根本是「禍害後代」。

日前微信名為「素食」的官方帳號，發布一篇文章大讚成都市一間名為「德音學堂」的幼稚園，該間幼稚園奉行國學、尊孔尊儒，主張對學童進行中國傳統蒙學典籍教育，採取因材施教，替每位孩子制定經典誦讀計畫，花費3年的時間助孩子熟讀背誦各式中外經典。其中，幼稚園更力推《弟子規》和《常禮舉要》，決心要將每位學童培養成知書達禮的人。

▲▼幼稚園,教育,孔子,儒家,吃素,發育。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲幼稚園老師帶著孩童們在孔子像前鞠躬禮拜。（圖／翻攝澎湃新聞）

除了閱讀傳統經典之外，幼稚園還強調「為學生提供種類豐富的素食餐食，保證孩子必要的營養」，不僅採取全面茹素，校方也會教育孩子食物是如何產生，並教導他們要如何保護環境、如何和小動物共存。該篇宣傳文的結尾也寫到，「教育很核心的工作是啟發孩子本有的善心，強化孩子的善行。教會孩子孝心、恭敬心，懂得體諒、感恩，懂得尊重生命，敬畏自然。」

▲▼幼稚園,教育,孔子,儒家,吃素,發育。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲幼稚園孩童們拿著便當合照。（圖／翻攝澎湃新聞）

此篇文章一出，獲得不少讀者的讚揚，狂誇創辦者「功德無量」，紛紛表示要將自家小孩送去學習。不過也有許多人並不認同幼稚園的做法，認為國學教育固然重要，但不能和素食畫上等號，自古以來尊孔者也無需吃素，質疑此舉不能讓孩童補充足夠蛋白質，不利於成長發育，痛批是「禍害後代」、「打著傳統和國學的旗號販賣素食理念」，也有人打趣的說，「原因還是肉太貴」。

▲▼幼稚園,教育,孔子,儒家,吃素,發育。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲宣傳文一出，不少家長大讚，希望能將孩子送去就讀。（圖／翻攝澎湃新聞）

據《比利時皇家醫學院研究》指出，不建議兒童、青少年、孕婦和哺乳媽媽採用純素飲食，這樣的飲食限制，將造成營養攝取上的缺陷，如果沒有適當控管，可能導致缺陷和發育遲緩。而《英國醫學雜誌》中一份研究寫到，過度的素食主義飲食，可能導致人體膽鹼攝入不足，進而影響大腦健康。

對此，當地教育局官員表示，已經成立調查組對該幼稚園展開調查，最終結果也會向社會大眾公布。

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