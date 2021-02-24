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灣流機被「爆炸碎片」擊穿機翼　「一個大洞」天價維修費曝光

▲▼ 成都機場灣流私人機被砸穿，天價維修費高達八億台幣。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲成都機場一架私人灣流飛機被擊穿，天價維修費高達八億台幣。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

去年4月，成都雙流國際機場一架頂級公務機灣流G550/B-8275飛機被「天降異物」，砸中右機翼並擊穿，光是修理費救要2880萬美金，換算是8億多台幣的維修費用。近日，民航四川安全監督管理局航空安全委員會公布調查報告，釀禍的「異物」竟然來自附近某工地爆炸零件，該工程業者可能要承擔天價賠償。

據《澎湃新聞》報導指出，調查報告稱，2020年4月13日，北京漢宇航空有限公司托管的G550/B-8275飛機執行杭州至成都飛行任務後，停靠於雙流機場618機位，次日被拖至508機位停靠直至事發當天，飛機未移動或受損。

▲▼ 成都機場灣流私人機被砸穿，天價維修費高達八億台幣。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲擊穿私人飛機的零件。（圖／翻攝 澎湃新聞）

4月26日9時28分，機坪監管員發現該私人飛機B-8275飛機右機翼有損傷。「飛機右機翼中部被擊穿，機翼損傷口內部有一塊狀金屬殘留物。」從機坪監控視頻抓肇事者，4月25日凌晨3時37分11秒，一外物飛來砸中飛機右機翼，機身有明顯的抖動，右機翼損傷出現。

調查報告指出，擊中這架灣流G550飛機的異物來自機場外地鐵施工區域，一台門式起重機突然爆炸，導致碎裂間飛入機場，直接擊中昂貴的私人飛機。

舉了解，該機修復費用預估是2880萬美元，大約8億元台幣，幾乎等於一架4500萬美元新機價格的60%。目前，該機所有權人國際機械設備進出口貿易有限公司還在等待相關單位的賠付。

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