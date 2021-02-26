台灣鳳梨被中國下禁令　越南台商：結合商界改銷東南亞

▲中國宣布3月起禁止台灣鳳梨輸入 。（圖／記者翁伊森翻攝）



文／中央社

中國禁台灣鳳梨輸入，越總農漁業委員會主委施傳寶表示，改銷東南亞是很好的選擇，特別是越南擁有在地深耕多年的台商，應可發揮力量，也能趁此改善農產品過度依賴單一市場。

中國海關總署今天發布公告稱，自3月1日起暫停進口台灣的鳳梨。國台辦隨後發出新聞稿表示，因多次從進口鳳梨中驗出有害生物，為從源頭防範植物疫情風險，因此採取這項「正常措施」。

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越南台商總會農漁業委員會主任委員施傳寶向中央社表示，中國宣布禁止進口台灣鳳梨後，政府立刻呼籲台灣民眾一起吃鳳梨相挺，並加強拓展外銷市場。他說，若要外銷，東南亞、特別是越南，會是很好的市場。

他認為，海外僑胞是最好的台灣農產品消費者與宣傳者，越南擁有眾多台商，每個台商的工廠都有幾十人、數百人甚至上萬員工。透過僑委會或台商會宣導，光台商企業採購給自家員工當飯後水果數量就很可觀。

其次，他說，有些海外台商主業就是食品加工或生鮮水果通路商，且越南台商在地深耕多年，與當地政府或大型通路商擁有良好互動。若政府與各地海外台商可以合作，可改善農產品過度依賴單一市場的現象。

施傳寶以越南為例表示，雖然越南也有鳳梨，但纖維粗，若要當鮮果食用，口感沒那麼好吃，而越南台商都會有一種「台灣東西比較好」的心態，相信只要政府願意補助運費，越南台商會很樂意一起想辦法幫忙。

施傳寶認為，要度過這次「鳳梨危機」，鮮果外銷是最好的方法，做成加工品比較不實際，因為現在台灣種最多的鳳梨品種是金鑽鳳梨（台農17號）及牛奶鳳梨（台農20號），這些都是鮮食品種。

他說，如果要把金鑽鳳梨與牛奶鳳梨做成加工食品，只能做成果乾，若要做成鳳梨酥或果汁，糖度、酸度都不足，勉強要做成本也高、沒有競爭力，加上台灣對於鳳梨汁產品的消費，也並非果汁消費市場主流。

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