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直擊養蛇場冷血取蛇皮！　調查揭「封嘴和肛門再灌氣」疑活體剝皮

▼影片可能引起不適，請斟酌觀看！！

記者張靖榕／綜合外電報導

對於好奇蛇皮究竟如何得來的人，一則公布前所未見且清晰的影像能提供解答。越南一處蟒蛇養殖場被拍到在取下蛇皮前，工人會先將蛇的頭尾以橡皮筋纏住，再往體內灌氣，反覆踩踏灌氣到皮肉分開後，工人便會開始切下蛇皮經處理後賺取暴利；然而他們起初只是將蛇電暈，並不用麻醉等方式，因此蟒蛇在整個過程中，其實一直都有意識且感覺清楚的。

▼蟒蛇的嘴部與肛門被橡皮筋綁住。（圖／翻攝自YouTube「PETA Asia」）

▲▼封嘴與肛門後高壓氣槍充氣　養蛇場冷血剝取珍貴蛇皮。（圖／翻攝自YouTube「PETA Asia」）

▲▼封嘴與肛門後高壓氣槍充氣　養蛇場冷血剝取珍貴蛇皮。（圖／翻攝自YouTube「PETA Asia」）

亞洲善待動物組織（PETA Asia）日前公布一段影片，畫面中可以看見工人將蟒蛇的嘴部與肛門部位纏繞起來，讓蛇體內成為一個徹底密閉的腔體，再從頭尾其中一邊割開一處小洞，將氣體灌入腔體內部，讓蟒蛇漸漸膨脹。

臥底的調查員用影像記錄這一切非人道的行為，他們從工人口中得知，所有蟒蛇都只先被接車用電池電暈過而已，並無任何麻醉措施，接著就是劃破蛇體取皮。由於目前並沒有確切證據證明電擊暈眩能使對象失去知覺，因此受訪的專家沃維克博士（Clifford Warwick）指出，蟒蛇很可能在過程中從未失去感覺和意識；事實上，根據影片顯示，一條蟒蛇在被剝皮時，牠的尾巴仍在擺動。

▼工人未作任何防護，也未在確認蟒蛇已死的情況下，便生剝蛇皮。（圖／翻攝自YouTube「PETA Asia」）

▲▼封嘴與肛門後高壓氣槍充氣　養蛇場冷血剝取珍貴蛇皮。（圖／翻攝自YouTube「PETA Asia」）

▲▼封嘴與肛門後高壓氣槍充氣　養蛇場冷血剝取珍貴蛇皮。（圖／翻攝自YouTube「PETA Asia」）

此外，工人在剝皮時並未穿戴任何防護工具會準備清潔用品，僅僅是在白色磁磚地上用一雙赤腳踩著蛇皮，或是用腳掌推開蛇肉，雙手也與血水直接碰觸，在如今疫情大流行的當下，這樣極容易感染病毒的操作方法，也很可能讓人類必須再面對更多傳人的新病菌。

調查員揭露更多養殖場內的影像，現場環境簡陋骯髒，蟒蛇被困在狹窄的籠子裡，而等待被屠宰剝皮的蛇則已經被一一裝入網袋中。

不只蟒蛇受到非人道待遇，鱷魚也是受害者之一。工作人員會將牠們趕入屠宰房裡，將牠們電暈，抓起，拋到分類區，或是腳踩在鱷魚身上，將電擊棒從鱷魚後腦插入，等牠們動彈不得時，再翻肚剖開取皮。

PETA高層貝克（Jason Baker）譴責影片中工廠的殘忍行為，並呼籲觀看過影片的觀眾，拒絕購買取自動物身上的珍品，不要成為養殖場的幫兇。

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