6歲男童被丟在公園...他想爬回車上　惡母卻開車一路拖行慘死

▲女子狠心殺害6歲兒子。（圖／翻攝自twitter／Middletown Division of Police）

記者李振慧／綜合報導

美國俄亥俄州29歲母親戈斯尼(Brittany Gosney)計畫拋棄3名孩子，然而當她把6歲兒哈欽森(James Robert Hutchinson)丟棄在公園時，發現對方試圖爬回車上，她居然開車一路拖行導致對方慘死，最後冷血棄屍河中。

戈斯尼上月28日上午向警方報案兒子失蹤，表示哈欽森前一天晚上開始失蹤，然而警方調查後卻發現事件有許多不尋常之處，因為通常孩童失蹤，父母一定會第一時間報案而不會拖到隔日，便將戈斯尼與42歲男友漢密爾頓(James Hamilton)帶回警局偵訊，2人最後坦承哈欽森已經死亡的真相。

戈斯尼表示，她在男友的脅迫下想要擺脫3名孩子，便於上月26日帶著3名孩子到普雷布爾郡 (Preble County)的Rush Run Park公園，打算把哈欽森獨自丟棄在那裡，沒想到對方緊抓著車子，她便開車一路拖行孩子，約30至40分鐘返回公園發現對方已經身亡。

戈斯尼偷偷帶回哈欽森遺體，趁其他孩子晚間睡著時將遺體丟棄至俄亥俄河中。米德爾敦市(Middletown)警察局長柏克(David Birk)1日表示，2名被告被控遺體屍體與竄改證據等罪，已被傳喚到地法庭出庭應訊，「這名母親對於殺害孩子沒有任何懺悔之意，也沒有解釋為何當時只把死者留在公園」，警方目前試圖從河中搜救出遺體，另外2名孩童已被暫時安置在寄養機構中。

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