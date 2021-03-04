威力彩今衝9億！「3生肖」橫財大發　有機會中大獎

實習記者閔文昱／綜合報導

威力彩頭獎連摃29期，今（4）日開獎頭獎累積金額上看9億元，不少人都躍躍欲試想發一筆橫財。專寫生肖命理、星座運勢的《卡哇伊》專欄就分享有「3生肖」的人運勢極佳，尤其在3月上旬這段期間財運爆棚，不僅正財相當旺盛，就連投資理財中樂透這方面的偏財運也有不錯的表現，非常有機會中大獎。

▲威力彩連29槓，頭獎獎金衝到9億。（圖／記者許力方攝）

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生肖鼠：

屬鼠的人近期的運勢正在慢慢的好轉，甚至還有突然大爆發的可能性，特別是在3月初，橫財大發特發，大獎中千萬，富貴吉祥，只要抓住了機會，屬鼠人就立刻能夠成為人上人，不過值得注意的是此時的他們一定要低調，否則將會千金散盡！

▲生肖屬鼠的人，近期運勢走到五行三合財格局，有突然大發橫財的機會。（示意圖／www.pakutaso.com）

生肖狗：

天生智商就比較高，而且有商業頭腦，是投資理財的高手。生肖狗迎來命中「德乙」吉星閃耀，熬過大難，他們3月初，財富如雨下，收入翻倍漲，十有八九變財主。他們在財神的護航下，帶財又帶福，賺錢之路穩當，不僅職場上能遇貴人點撥，前途一片光明，而且財運極佳，有望正財橫財一起發，財富實現暴漲。如果每項事情都能夠格外的盡心盡力，就會財路大開，財富自然是不斷滾滾進口袋。

生肖虎：

生肖虎，聰明活潑，思路開闊又有文化修養，五行為土，而厚土生金，得「紫薇」、「龍德」、「天禧」的左輔右弼，未來18天接財納福，賺大錢，發橫財，事業發展風生水起，招財進寶齊臨門，只要勤勉經營，必能持續保持好的發展。

▲生肖狗迎來命中「德乙」吉星閃耀，有望正財橫財一起發。（圖／取自免費圖庫pixabay）