　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

威力彩今衝9億！「3生肖」橫財大發　有機會中大獎

實習記者閔文昱／綜合報導

威力彩頭獎連摃29期，今（4）日開獎頭獎累積金額上看9億元，不少人都躍躍欲試想發一筆橫財。專寫生肖命理、星座運勢的《卡哇伊》專欄就分享有「3生肖」的人運勢極佳，尤其在3月上旬這段期間財運爆棚，不僅正財相當旺盛，就連投資理財中樂透這方面的偏財運也有不錯的表現，非常有機會中大獎。

▲▼威力彩，彩券，投注站，彩券行。（圖／記者許力方攝）

▲威力彩連29槓，頭獎獎金衝到9億。（圖／記者許力方攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

生肖鼠：
屬鼠的人近期的運勢正在慢慢的好轉，甚至還有突然大爆發的可能性，特別是在3月初，橫財大發特發，大獎中千萬，富貴吉祥，只要抓住了機會，屬鼠人就立刻能夠成為人上人，不過值得注意的是此時的他們一定要低調，否則將會千金散盡！

中獎,開心,快樂,慶祝,好康 。（圖／www.pakutaso.com）

▲生肖屬鼠的人，近期運勢走到五行三合財格局，有突然大發橫財的機會。（示意圖／www.pakutaso.com）

生肖狗
天生智商就比較高，而且有商業頭腦，是投資理財的高手。生肖狗迎來命中「德乙」吉星閃耀，熬過大難，他們3月初，財富如雨下，收入翻倍漲，十有八九變財主。他們在財神的護航下，帶財又帶福，賺錢之路穩當，不僅職場上能遇貴人點撥，前途一片光明，而且財運極佳，有望正財橫財一起發，財富實現暴漲。如果每項事情都能夠格外的盡心盡力，就會財路大開，財富自然是不斷滾滾進口袋。

生肖虎：
生肖虎，聰明活潑，思路開闊又有文化修養，五行為土，而厚土生金，得「紫薇」、「龍德」、「天禧」的左輔右弼，未來18天接財納福，賺大錢，發橫財，事業發展風生水起，招財進寶齊臨門，只要勤勉經營，必能持續保持好的發展。

▲▼胖狗,肥胖,毛小孩,動物,寵物,減重,減肥,過重。（圖／pixabay）

▲生肖狗迎來命中「德乙」吉星閃耀，有望正財橫財一起發。（圖／取自免費圖庫pixabay）

ET快訊
App爆紅7天遭火速下架　玩家曝原因：隱患太多
李玖哲爆「分隔相馬茜7個月」　親口曝婚姻現況
威力彩今衝9億　「3生肖」橫財大發有機會
江宏傑婚姻觸礁　疾管署悄撤「防疫新生活代言海報」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

親姐爽當「醫生娘」！他揭真實經歷嘆：當了社畜才懂

失戀哥買滷味！老板娘「霸氣1舉動」被讚爆　網笑：我不想努力了

「約會付錢」戀愛準則！專家：能用錢解決的都是小事

星宇「微旅行」首飛台東！一覽東海岸美景　爽聽家家天籟美聲

台中捷運藍線完成綜合規畫報告　今報請交通部審議

江宏傑代言防疫海報遭換　指揮中心否認切割：未來合作「沒定見」

疫苗何時開打？莊人祥：首批「謹慎處理」檢驗封緘不採7天方案

威力彩今衝9億！「3生肖」橫財大發　有機會中大獎

南韓打AZ疫苗1日內再爆3死！莊人祥：每例好像都有慢性病

「11.7萬劑AZ疫苗」和泰國、越南一樣！莊人祥14字曝「接種意願」

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

徐乃麟自認「出道40年從不逾越」　和女藝人保持距離...除了張文綺！

全台最長姓名！25字怎麼念都卡詞　神祝福的小心肝：盼自己更有耐性

大膽偷車？外送員取餐未拔鑰匙　竊賊當面騎走...她怒罵：有病喔？

壯男買「啤酒+甩炮」55元嫌貴！　趁老翁轉身狠甩拳重擊劃傷耳朵

愛心筆詐騙！28歲嫌捧大鈔燦笑 進階教戰手則曝「一輩子見一次」

小公貓「奶音喵喵」無辜臉討摸　威力太強飼主喊：想一輩子在家

親姐爽當「醫生娘」！他揭真實經歷嘆：當了社畜才懂

失戀哥買滷味！老板娘「霸氣1舉動」被讚爆　網笑：我不想努力了

「約會付錢」戀愛準則！專家：能用錢解決的都是小事

星宇「微旅行」首飛台東！一覽東海岸美景　爽聽家家天籟美聲

台中捷運藍線完成綜合規畫報告　今報請交通部審議

江宏傑代言防疫海報遭換　指揮中心否認切割：未來合作「沒定見」

疫苗何時開打？莊人祥：首批「謹慎處理」檢驗封緘不採7天方案

威力彩今衝9億！「3生肖」橫財大發　有機會中大獎

南韓打AZ疫苗1日內再爆3死！莊人祥：每例好像都有慢性病

「11.7萬劑AZ疫苗」和泰國、越南一樣！莊人祥14字曝「接種意願」

夏于喬主持《型男》被譙3年　委屈：他們說我像木頭

親姐爽當「醫生娘」！他揭真實經歷嘆：當了社畜才懂

劉品言《未來媽媽》吐「4大金句」罵醒閨蜜：不孕不是懲罰

原民運3月19日起宜蘭熱情登場　楊俊瀚、陳傑都將出賽

吸鐵怪手救災！半聯結車竹南交流道翻覆交管5hrs　廢鐵屑噴滿地

牧場物語新作《橄欖鎮與希望的大地》離婚後小孩直接消失　網驚：太黑暗了

湖乾到見底！神秘「千年陶罐」重現天日...專家一看大驚

三接喊卡影響一年137億度發電量　王美花親上火線：與環團多溝通

福原愛江宏傑高雄豪宅合掛名　專家曝財產分配這樣做省稅

失戀哥買滷味！老板娘「霸氣1舉動」被讚爆　網笑：我不想努力了

「圍棋女神」黑嘉嘉14秒床片曝光！　吻聲全被拍…掌鏡男命令：親我一下

生活熱門新聞

福原愛跟公婆住是一大敗筆！律師曝9成離婚有關

鄉民抓包福原愛出遊1疑點：可能是自導自演

媽嘆女兒畢旅費太貴要吃土！網看住宿傻眼

福原愛傳被江家霸凌　1週前湯圓照洩玄機

福原愛、江宏傑形象毀！　恐丟2.6億代言商機

全台周末大變天！　鋒面逼近水氣最多時間延後了

福原愛與天菜男1人1間過夜！律師曝最棘手問題

江宏傑三頭燒！拚碩士、工作離家3月

全台最長姓名再換人！財神衰神的寶貝小心肝

網提案廢除「交通檢舉魔人」條例

辣師穿緊身小洋裝上課！自豪很「騷」...網傻眼

福原愛拍廣告「手上拿的書」又瘋傳　律師：超前部署？

威力彩今衝9億！「3生肖」有機會中大獎

赴日打拚娶櫻花妹！下場慘爆「15年後逃回台灣」

更多熱門

相關新聞

威力彩上看9億！疫苗時事正夯　彩券業者曝「6熱門號碼」

威力彩上看9億！疫苗時事正夯　彩券業者曝「6熱門號碼」

威力彩連槓29期，台彩表示，下期將在3月4日開獎，預估銷售金額2.8億元，頭獎累積金額上看9億元；位在士林區，開出多次大獎的「飛來發彩券行」業者黃偉祺今（3）日向《ETTtoday新聞雲》記者透露，有些彩迷喜歡跟著時事走，因為今天首批AZ疫苗11.7萬劑在上午由大韓航空KE691班機從韓國運送抵達桃園機場，所以推測出第2區熱門號碼是3，第一區是3、33、12、9、01。

即／今年沒人中！8.1億威力彩獎號出爐

即／今年沒人中！8.1億威力彩獎號出爐

他用幸運餅乾數字買彩券爽中1400萬

他用幸運餅乾數字買彩券爽中1400萬

威力彩連28槓！彩券業者：下周一頭獎上看8.1億　買氣增兩成

威力彩連28槓！彩券業者：下周一頭獎上看8.1億　買氣增兩成

快訊／威力彩7.2億頭獎號碼出爐！對獎翻身靠這次

快訊／威力彩7.2億頭獎號碼出爐！對獎翻身靠這次

關鍵字：

卡哇伊威力彩彩券

讀者迴響

熱門新聞

快訊／福原愛首發聲明道歉了！

福原愛跟公婆住是一大敗筆！律師曝9成離婚有關

郭書瑤肚皮佈滿血紅瘀青　逼哭網：媽媽辛苦了

日媒曝福原愛、江宏傑不離婚1原因：要維持假象

福原愛爆不倫！日網轟：小愛完了

江宏傑沒了福原愛　還剩什麼？

福原愛、江宏傑「協議離婚過程」曝光！

江宏傑姊「4妖怪大姑行徑」！

鄉民抓包福原愛出遊1疑點：可能是自導自演

媽嘆女兒畢旅費太貴要吃土！網看住宿傻眼

江宏傑姊閃退演藝圈！心碎被罵妖怪大姑

慰安婦遭注射「606」藥劑...逼1天接客300人

罔腰嗆「我傷了誰」！高衛生局：傷了所有不孕婦女

大學生「擠爆欄杆」集體墜樓7死　驚悚影片曝

爆江宏傑4年言語暴力罵妓女！福原愛崩潰認：精神狀況差

更多

最夯影音

更多
又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的
19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

徐乃麟自認「出道40年從不逾越」　和女藝人保持距離...除了張文綺！

徐乃麟自認「出道40年從不逾越」　和女藝人保持距離...除了張文綺！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面