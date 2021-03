幸運餅乾「紙條寫一排數字」！他跟著號碼買　爽中1400萬彩券

▲美國一名男子依照幸運餅乾內的數字買樂透,竟然真的中獎。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)

記者吳美依/綜合外電報導

美國北卡州發生一起「超幸運」事件。索爾扎諾(Ernesto Sorzano)突然想吃中華料理,於是叫了一份外賣,附餐還有一塊幸運餅乾。他靈機一動,依照紙條上的數字購買威力球(Powerball)彩券,竟真的中了4個號碼,贏得50萬美元(大約新台幣1400萬元)。

索爾扎諾表示,他只是點了一份蝦仁炒飯,再花費3美元(大約新台幣84元)買彩券,竟抱回大獎,「真是一筆不錯的投資」。

Ernesto Sorzano picked up Chinese take-out and got a fortune cookie with a set of numbers that won him a $500,000 #Powerball prize. The ticket was from @7eleven on Sam Furr Rd. in #Huntersville. Ernesto plans to use the prize to buy a new home. #NCLottery https://t.co/sDxlAchUOl pic.twitter.com/LXOYHCFDsT