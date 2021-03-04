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拜登首份國安戰略指南　表態「支持台灣」

▲▼美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

▲美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓3日專電

美國總統拜登今天發布任內第一份國家安全戰略指南。指南明確指出，美方將支持台灣這個主要的民主政體、關鍵的經濟與安全夥伴，這符合美國長期承諾。

白宮今天公布拜登（Joe Biden）國安戰略臨時指南。在此之前數小時，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也發表首場外交政策演說，列出包括對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）、建立更穩定且具包容性全球經濟、讓民主重新復甦、氣候變遷，以及因應中國挑戰8大優先事項。

拜登的國安戰略指南也同樣將這些項目列為重點。拜登在聲明中表示，這份指南傳達他對美國將如何與世界互動的看法，他將外交視為解決國家安全問題的第一個工具，且民主是最大財富。

在談到中國時，指南指出，中國已變得過於自信，也是唯一有能力結合經濟、外交、軍事與技術能力，以對穩定和開放國際社會提出持續挑戰的競爭對手。

▲▼拜登首份國安戰略指南。（圖／翻攝自Interim National Security Strategic Guidance）

▲拜登首份國安戰略指南提及台灣。（圖／翻攝自Interim National Security Strategic Guidance）

指南指出，長遠來看，美國要戰勝過度自信和專制的中國最有效方法，是投資人民、經濟與民主。透過恢復美國的信譽與確保前瞻性的全球領導地位，將能確保是美國而不是中國制定國際議程。

美國將與其他國家共同制定新的全球規範和協議，促進利益並反映價值觀。透過支持和捍衛無與倫比的盟友與合作夥伴網絡，並進行明智的國防投資，將能阻止中國的侵略，和對集體安全、繁榮與民主的威脅。

指南並指出，在許多區域，中國領導層尋求不公平的優勢、採取侵略性與強迫作為，並破壞開放與穩定的國際體系核心規則與價值。

指南表示，當中國政府的行為直接威脅利益與價值觀時，將回應北京的挑戰。對於不公平與非法的貿易行為、網路竊取與脅迫傷害美國勞工的經濟行為、削弱先進與新興技術，以及試圖侵害美國戰略優勢與國家競爭力，美國將直面對抗。

拜登政府也誓言將確保關鍵的國家安全技術與醫療用品供應鏈安全，繼續捍衛進入全球公領域的路徑，包括國際法規範的自由航行與飛越權。美國將穩守自己的外交與軍事以捍衛盟友。也將支持中國的鄰邦與商業夥伴，在不受脅迫或不當外國勢力影響下，捍衛獨立政治選擇權利。

指南明確指出，美方將支持台灣這個主要的民主政體、關鍵的經濟與安全夥伴，這符合美國長期承諾。美國也將確保美國企業在中國開展業務時不需犧牲美國價值觀。美國並將捍衛民主、人權與人類尊嚴，包括香港、新疆與西藏。在這些議題上，美國將致力於與理念相近國家達成共識。

不過，指南也表達與中國往來的立場，和北京進行務實、以結果導向的外交，並致力於減少誤解與誤判風險。美國也歡迎中國政府在氣候變遷、全球健康安全、軍備控制與核武不擴散等議題合作。

►參院財委會通過任命案　戴琪：確保中國履行美中第一階段協議承諾
►葛來儀：拜登政府表明堅定支持台灣　「不需擔心美台關係」
►美國務卿布林肯首場外交演說　「抗中」列入8大優先工作

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