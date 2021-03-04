「美國2州」廢口罩、恢復商業活動　拜登怒斥：犯下關鍵大錯

▲ 美國總統拜登持續強調口罩重要性。

實習記者徐于文／編譯

美國德州和密西西比州長分別在2日宣布，將在下周全面恢復商業活動，並取消強制戴口罩政策。對此美國白宮做出強烈回應，譴責一切違反防疫中心建議的舉動。總統拜登（Joe Biden）強調，目前最不需要的是毫無科學根據「尼安德塔人思維」（Neanderthal thinking）。

美國疫情確診人數即將超越3000萬，以單日5萬人持續增長，死亡人數也逾51萬7000人，對於經濟有極大負面影響。拜登3日表示，疫苗的出現帶給世界一個能夠改變疫情動向的轉折點，目前最不需要的是毫無科學根據「尼安德塔人思維」和「一切都很好，把口罩拿下來吧，忘記它」的想法。

拜登說，自己隨身攜帶一張寫有當日死亡總人數卡片，希望能盡快結束新冠疫情，並強調配戴口罩、勤洗手和保持社交距離在這場長期疫情戰役能帶來的正面影響。拜登2日也對外承諾，每一位美國成年公民都能在五月底前施打新冠疫苗，在此之前最關鍵的是「繼續相信科學」，並維持警惕確保自身及公共安全。

美國疾控中心主管瓦倫斯基博士 （Rochelle Walensky） 也表示，目前新冠變種病毒持續蔓延，隨時可能把一切努力和成果打回原形，鼓勵大眾，「每個人都有權利選擇做正確的決定，無論政策如何改變。」

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