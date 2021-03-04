赴日打拚娶櫻花妹！下場慘爆「15年後逃回台灣」　他崩潰：是地獄

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

網搜小組／周亭瑋報導

福原愛、江宏傑5年婚姻觸礁，而這段台日佳話也一夕破滅。一名台男就曾為了櫻花妹，赴日打拚並展開跨國婚姻，沒想到現實的問題，使兩人隔閡漸深，妻子更絕情以對，分居後對方聯手男友，將他「吃乾抹盡」，最後走投無路的他只好逃回台灣。

男網友去年底在「靠北婚姻2.0」娓娓道來，兩人於2004年相識，後來女生來台灣留學，便進一步交往同居，直到2006年對方課程結束返國，並建議他到日本發展，他才拋下台灣的一切，赴日從零開始，也隨即登記結婚。

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他回憶道，當時拚了命的學日文，短短半年考到JLPT二級，也進夢寐以求的學校就讀，而妻子則在市中心的會計事務所上班，每天和數字戰鬥，「後來順利畢業，因為工作搬到關東，怎料好景不常，關西出身的妻子開始適應不良，每天都過得鬱鬱寡歡，我則因為剛出社會，過著社畜生活，每天也是早上6點出門，半夜2點回家的情況，就這樣漸行漸遠，關係降到幾乎冰點。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

當時，妻子吵著回關西，也說想要個孩子，結果兩人一試就中獎，對方竟順理成章回老家，還強硬地說「要不要來隨你便，反正我是打算要在關西生活，你要來就把工作辭了另外找。」

最終他妥協了，辭掉喜愛的工作到關西，然而新公司和他所學完全無關，讓他被歧視一段時間，直到他好不容易建立起人脈，又被派到國外長期出差，每個月僅1星期待在日本，就這樣連續3年，夫妻倆感情的裂痕也更深了。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

後來駐地分公司穩定，他回到了日本，但妻子幾乎沒給他好臉色，還要求買房，「在日本工作十幾年，我把薪水全數上繳，沒想到她給我的回答是，沒有儲蓄，一毛都沒有，然後我因為驚嚇過度，身體出現問題，賀爾蒙、內分泌失調什麼病一直來，當我每次生病，她對我只有冷酷無情，還有把氣出在孩子身上，我們夫妻關係有名無實，每天對話內容只有幾個字，她甚至故意談公司男同事或上司的事情，似乎只想讓我更痛苦。」

忍無可忍的他終於攤牌，而對方先是裝作不能接受，爾後又突然消失不在家，「直到我某次去外國出差3天，回來時發現大門沒鎖，家裡東西都被搬空，原以為遭小偷，結果發現有張紙條寫著，我依照你的要求搬出去了，以後有事找我律師談，於是莫名其妙開始了分居生活。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

他痛苦表示，「分居幾個月後，突然收到法院傳票，內容是婚姻費用請求，就是夫妻分居時，收入高的一方要負擔收入低的那一方的生活費用，不管她是否跟別的男人跑了，且法院還可以強制執行，在她同意離婚前，我每個月必須給她9萬日幣的費用，直到孩子22歲。現在我不敢想以後會怎麼樣，只能逃回台灣，大概最慘就是如此，可能她跟她男友最理想的結果就是這樣。」

最後，原po也心酸直呼，「我的戶頭沒有存款，我的年紀沒法再重來一次，我也沒法像95%的日本男人一樣無視法律不付錢，這就是逼人走上絕路的日本，這就是地獄，現在終於體會，活著生不如死的感覺。」

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