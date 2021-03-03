葛來儀：拜登政府表明堅定支持台灣　「不需擔心美台關係」

▲ 美國總統拜登上任後致力於恢復與同盟之間的外交關係。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國新任總統拜登（Joe Biden）上任逾一個月，他所帶領的政府與中關係及兩岸情勢將如何變化，格外受到外界關注。美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）高級研究員葛來儀（Bonnie Glaser）指出，拜登政府有別於前總統川普（Donald Trump）時期，將不會聚焦美中意識形態落差，對台關係也將穩健持久。

葛來儀日前接受《BBC中文網》專訪表示，拜登在前總統歐巴馬（Barack Obama）執政時期曾與中國國家主席對話，並就氣候變遷、伊朗、北韓問題與北京交涉，但中國近4年來為美國帶來越來越多挑戰，拜登對中國的看法隨之改變，競選期間的發言可見其對中國立場強硬。

她進一步分析，拜登希望中國和美國企業公平競爭，並將雙方關係置於對抗、競爭與合作3個籃子中。她不預期美中關係能夠重置，但希望雙方能更有效對話。

至於對中國來說相當敏感的台灣問題，葛來儀認為，拜登已發出堅定支持台灣的明確訊息，上台至今所有跡象都顯示他捍衛美國及盟友利益的立場，「我認為台灣的民眾與政府無需擔心，美國的對台關係穩健與持久。」

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