後疫情年後轉職熱　台南就業中心提供13場次徵才上千工作機會

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心3月密集規劃13場次徵才活動，找工作的朋友們別再錯失良機，把握快速面試機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應後疫情年後轉職潮，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心3月密集規劃13場次徵才活動，日期分別在3月5、9、10、11、12、17、18、22、23、24、26、29等日，提供上千個工作機會，包含電子、電機、資訊、化工、廠務、行政、服務及作業人員等各類工作機會，請別錯失良機，把握快速面試機會。

該中心首場徵才活動將於3月5日下午1時至4時點開跑，當天「三井3C資訊」徵才活動，地點在台南就業中心3樓會議室（台南市東區衛民街19號），提供30個工作機會。9日上午10 時至12時，「大大電子」在公司廠區（台南市仁德區忠義路160號）徵才，提供60個工作機會。同日下午2時至4時，「欣昱晟工業」在公司廠內（台南市安南區工業五路13號）徵才，提供30個工作機會。10日及23日下午1時30分至3時30分，「萬在工業」在公司廠區（台南市關廟區中山路二段260號）徵才，提供20個工作機會。11日下午2時至4時於仁德運動公園管理中心西會議室（台南市仁德區仁義路130號/消防局旁）辦理「年後轉職系列徵才活動（仁德區場次）」，15家廠商釋出200個工作機會。

12日及26日(星期五)下午1時30分至4時「全一電子」在公司廠區（台南市南區新仁路18號B1）徵才，提供200個工作機會。17日下午2時至3時30分，「台南紡織」在台南就業中心3樓會議室（台南市東區衛民街19號）徵才，提供24個工作機會。18日下午2時至4時於台南市安平區公所（台南市安平區育平路316號）辦理「年後轉職系列徵才活動（安平區場次）」，提供150個工作機會。22日下午2時至4時，「大魯閣實業（大魯閣棒球打擊場/遊戲愛樂園）」徵才，提供18個工作機會。24日下午2時至4時於安平工業區服務中心3樓訓練教室（台南市南區中華西路一段67號）辦理「年後轉職系列徵才活動（南區場次）」，提供150個工作機會。29日下午2時至4時，於歸仁區仁壽宮（台南市歸仁區文化街二段16號）辦理「年後轉職系列徵才活動(歸仁區場次)」，預計提供150個工作機會。

台南就業中心胡瑞娟主任表示「因應農曆年後轉職熱潮及疫情因素考量，3月徵才方式仍以單一廠商或小型徵才方式進行，為求職朋友爭取更多面試機會，希望找工作的朋友，踴躍前住面試，找到心中所屬。」

台南就業中心也提醒參加徵才活動的民眾，請戴口罩進場面試，為維護自身及他人安全，入場前請配合體溫量測及實名制登記。活動相關訊息歡迎撥打06-2371218分機192洽詢。如果想了解更多的徵才活動，歡迎上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢（https://reurl.cc/VXGbn5）。

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