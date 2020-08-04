行銷台灣茶逾半世紀　黃正敏榮獲「茶產業傑出貢獻獎」

▲行銷臺灣茶逾半世紀，黃正敏榮獲「茶產業傑出貢獻獎」。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

58年前奉父之命，放棄公費留法及美國銀行工作機會，帶著臺灣茶走遍歐洲、美洲、非洲及日本，為臺灣賺取不少外匯的現任臺灣區製茶工業同業公會、臺北市茶商公會與臺灣區茶輸出業公會顧問黃正敏，於茶業改良場 (簡稱茶改場)歡慶117歲生日中，獲農委會主委陳吉仲特地頒發「茶產業傑出貢獻獎」殊榮，肯定其對茶產業的奉獻。

茶業改良場位於桃園楊梅區，是臺灣唯一的茶產業研究專責機構。該場3日表示，黃正敏於1962年臺大法律畢業後，奉父命放棄公費留法及美國銀行工作機會，帶著臺灣茶走遍歐洲、美洲、非洲及日本，為臺灣賺取不少外匯。1976年在美國加州設立茶葉加工包裝廠，創臺灣華人之首，供應華人餐館茶飲市場。

黃正敏目前雖已80餘歲，至今仍堅守崗位行銷臺灣茶葉，並熱心參與國內外茶葉相關活動為茶界發聲，是茶界敬重的耆老與傳奇人事，著有「茶人六載話茶」與「茶人茶事茶話」二本專書，供茶界後學者參研。茶改場表示，該場近年來致力於科技研發及產業輔導，朝向創新、智慧及多元化發展，以「在地化、科技化、國際化」目標，致力於臺灣茶葉品種改良、製茶技術改進、茶文化的推廣教育等服務，受到國際認同。

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