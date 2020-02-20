地瓜葉用喝的　茶改場開發即飲式蔬果粉　歡迎技轉新技術

▲地瓜葉用喝的，茶改場開發的即飲式蔬果粉。（圖／茶改場提供）

記者楊淑媛／桃園報導

熱炒或川燙地瓜葉，是廣受歡迎的好吃料理，但現又有新選擇，地瓜葉飲品。位於桃園楊梅區的茶改場，歷經2年的改良研發，甫開發出即飲式地瓜葉粉，透過該場研發技術，除降低蔬菜的青草味，並保留高量的抗氧化物質，加水沖泡即可直接飲用，茶改場歡迎技轉新技術。

茶改場場長蘇宗振指出，該場開發的蔬果粉加工技術，目前已可應用在山苦瓜、秋葵、檸檬等農產品，其保留蔬果本身多種營養素、抗氧化物質及膳食纖維等優點，相當適合銀髮族飲用，未來將帶動飲料及食品加工市場新風潮。

而為提高農產品的加工加值及多元利用，該場利用茶葉加工過程的乾燥與磨粉核心技術，可有效降低蔬菜的青草味，並將營養成分濃縮8-10倍，加水沖泡即可直接飲用極為便利，除了獲得蔬菜的營養成分，亦保有品飲飲料之風味。此外，加工後蔬果粉其保存期限亦較一般未加工的生鮮農產品為長，可有效提升加工加值效益。

以該場歷經2年的改良研發，開發出即飲式地瓜葉粉為例，打破傳統地瓜葉需經烹飪後方可食用之問題。根據研究，地瓜葉粉的加工溫度及乾燥時間為重要之關鍵因子，透過該場研發技術可降低蔬菜類之青草味，並保留高量的抗氧化物質(總多元酚含量16mg/g以上)，提高商品價值。歡迎有意生產地瓜葉粉或相關蔬果粉類產品的農友及企業逕洽該場(03-4822059轉501，聯絡人：蔡憲宗課長)，以取得相關製造方法之技術授權。

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