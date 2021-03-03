首批牛津AZ疫苗抵台　侯友宜：新北第一波施打一線醫護優先

▲侯友宜。（資料照／記者宋良義攝）



記者蕭羽耘／新北報導

指揮中心日前宣布取得COVAX提供牛津（AZ）疫苗，據了解，已於今日上午10時25分透過大韓航空691班次順利抵達台灣，但指揮中心尚未回應此事。針對疫苗施打，新北市長侯友宜3日說，第一波會以第一線最需要的醫護工作同仁為最大優先，其他的一定按照中央所施打的順序。

根據指揮中心公布資料，我國向國際洽購疫苗近2000萬劑，分別是與AZ購買1000萬劑、莫德納採購505萬劑以及從COVAX平台分配476萬劑；另與國內疫苗廠談1000萬劑疫苗合約。

至於新北疫苗施打順序，侯友宜今天在新冠疫情應變會議表示，第一波會以第一線最需要的醫護工作同仁為最大優先，其他的一定按照中央所施打的順序，大家團結一起做好這樣的順序才不會亂，施打以自願性質為主，而新北市有這麼多的人口，相信只要跟中央一致性，整個配套就不會亂掉。

另3月起，秋冬防疫專案繼續實施，部分措施鬆綁，許多宗教活動陸續恢復舉辦，侯友宜說，3月、4月目前還在秋冬防疫專案當中，宮廟活動會做好滾動式的檢討，但防疫有基本功一定要做到位，像是戴口罩、勤洗手，與保持適當的保持社交距離；人潮管控部份，侯友宜補充，會隨著疫情去做好調整步伐，防疫還是擺在第一個位置上，只要防疫有疑慮，會隨時調整並拜託宮廟來配合，該縮小規模甚至停辦。