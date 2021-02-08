瘋電影／孤味　活著跟細姨死了抬回家

文／賴賴

瘋言瘋語：

劇本實在太好了，後勁十足的超強反轉設計，這絕對不是普通婆媽劇，這是台灣女人社會中六成以上的真實故事，幾乎身邊不乏有婚外情、小三情婦，電影節奏流暢無敵好看，可謂台灣今年最強作品。

不論是已在地台灣風味來看這部充滿台南民情電影，從蝦捲到孤味，台南女人慷慨大方熱情豪邁的特質，女主角都具備了，加上吃苦耐勞嘴刻和碎碎念的台灣媽媽，都在電影中，結局設計得太好了，而電影中的爸爸實在也太熟悉了，五星級的作品。

NETFLIX終於播放了，沒有時間去戲院也可以在家觀賞了，一百分的好劇。



片 名：孤味

英文片名：Little Big Women

類 型：劇情

口碑場日期：10-30 ~11-01

上映日期：2020-11-06

片 長：02時03分

導 演：許承傑

演 員：陳淑芳 、 謝盈萱 、 徐若瑄(Vivian Hsu) 、 孫可芳 、 丁寧 、 陳姸霏

國 家：台灣

語 言：國語

發行公司：威視電影



劇情大綱

缺席的人，是她們不能觸碰的心事…

林秀英（陳淑芳 飾）是台南赫赫有名的餐廳老闆，在丈夫（龍劭華 飾）無聲無息地離家後，便靠著賣蝦捲，獨自撫養三個女兒長大成人，不僅把蝦捲從路邊攤賣到開餐廳，三個女兒更是成就非凡，大女兒阿青（謝盈萱 飾）是國際舞者，二女兒阿瑜（徐若瑄 飾）在台北當整形醫生，小女兒佳佳（孫可芳 飾）則接手自己的餐廳事業。



眼看就要苦盡甘來，秀英卻在70大壽當天接到丈夫離世的噩耗，在替這位有名無實的丈夫籌辦喪禮的同時，竟意外迎來了另一位陪伴丈夫度過晚年的女人，令她不得不再次面對內心埋藏已久的怨懟……

▲典型能幹的台灣媽媽，吃苦耐勞邊做邊念。

▲丁寧戲不多，全靠表情和肢體語言呈現人物塑造，超強。

▲爸爸留下的唯一回憶是台北的明星白色軟糖。

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