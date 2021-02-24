瘋電影／親愛的房客　照顧過世同志伴侶的老小

文／賴賴

瘋言瘋語：

以鋼琴音樂為基底的氛圍操作得相當到位，沉靜平凡的枯燥生活底下，暗潮洶湧，只是因為愛卻必須付出極大的代價，這就是同志在社會中必須擔負的風險，愛本無罪，但性別不對的社會歧視處處可見，異性戀的世界在怎麼粉飾太平，骨子底仍然無法常理思考，這部電影劇情簡單，卻力道十足，超強大的劇本力。

導演的敘事功力了得，開始感覺到沉悶的過程中，先讓觀眾起疑心再通過無意間的溝通，化解觀眾對這位同志的懷疑，電影同時也可看出身為人民保母與法官，在無法完整看到事件全面便必須定罪的難度，因為愛所以忍耐，就是這樣慢慢成長，非常厲害的好作品。

最大功勞還是演員亮眼的演出，撐起平緩節奏和空白內涵，誰都需要被認同，一句男友母親的肯定哭慘整戲院。超好看的啦。



片 名：親愛的房客

英文片名：Dear Tenant

類 型：劇情

上映日期：2020-10-23

片 長：01時46分

導 演：鄭有傑

演 員：莫子儀 、 陳淑芳 、 白潤音 、 姚淳耀 、 是元介 、 吳朋奉 、 沈威年 、 謝瓊煖 、 王可元

國 家：台灣

語 言：國語

發行公司：牽猴子整合行銷股份有限公司



劇情大綱

林健一不只看護生病的房東周秀玉，還收養她9歲的孫子王悠宇。他的行為看似超出普通房客，但其實這都是他思念一個人的方式。



然而在周秀玉過世之後，他的動機開始受到質疑。在檢警調查之下，發現越來越多對健一不利的證據……



擅於處理人際關係及身分認同的導演鄭有傑，睽違五年的新作挑戰在陰暗的故事線下，刻畫愛的極限與界線，懸疑中暗藏他擅長的溫暖基調。觀眾隨著敘事遊戲峰迴路轉、抽絲剝繭，現實亦或記憶，是真是假，孰善孰惡，世界豈是非黑即白？由莫子儀、姚淳耀、是元介等全演員陣容，引領觀眾親身深入眾角色矛盾的內心世界。

▲同志與異性戀結婚生子後離婚，許多類似的社會故事。

▲認養程序完成的大合照。

▲同性戀不是戀童癖。

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